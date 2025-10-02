Minister Gramatyka rozpływa się nad Szymonem Hołownią: "Zmienił oblicze polskiego Sejmu"

Michał Gramatyka pytany o Szymona Hołownię i jego możliwe odejście z polityki przywołuje szlagier Perfectu. - „Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament”. Mówimy o człowieku, który wygrał wybory 15 października, dzięki któremu udało się odsunąć od władzy PiS, który zmienił totalnie oblicze polskiego Sejmu - mówił gość "Sedna Sprawy"