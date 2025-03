Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 04.03.2025

Minister do spraw europejskich: "UE musi postawić na odpowiedzialność za bezpieczeństwo"

Adam Szłapka uważa, że relacja z USA to ciągle podstawa naszego bezpieczeństwa. Mimo to Europa powinna być zdecydowanie bardziej samodzielna w tym obszarze. - My jako Europa i jako Unia Europejska powinniśmy bardzo mocno postawić na naszą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo czyli po prostu musimy wydawać więcej na obronność i musimy to lepiej koordynować. - mówi Szłpka w "Sednie Sprawy"