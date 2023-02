Minister Czarnek broni "Willi Plus". Mówi o kupnie fortepianu za 650 tysięcy złotych!

- Cała Polska otrzymała na infrastrukturę edukacyjną 5 mld 200 mln złotych Wystarczyło po to sięgnąć. Jak to się ma do tych 40 mln zł? To jest burza zrobiona przez panią Lubnauer i Szumilas w sposób absolutnie nieuczciwy i nieuczciwy wobec tych stowarzyszeń i fundacji - przekonywał minister edukacji i nauki. Zapowiedział także złożenie pozwów. - Moi prawnicy pracują w kilku przypadkach nad dokumentami prawnymi, które miałyby coś takiego uruchomić - wyznał Czarnek w Radiu Zet.

Potem jako sukces "Willi Plus" podał zaskakujące przykłady pomocy małym ośrodkom kultury. - Dzięki temu kupiliśmy np. fortepian za 650 tys. złotych do Miejskiego Domu Kultury w Nałęczowie, gdzie co roku odbywają się międzynarodowe konkursy pianistyczne i kursy pianistyczne, autokar za 750 tys. złotych dla gminy Ostrów Lubelski, którym będą dowożone dzieci, bo nie było ich czym wozić - wymienił Przemysław Czarnek.

Ceny fortepianów koncertowych

Niestety porządne fortepiany, które widzimy w czasie koncertów są bardzo drogie. Ich cena porównywalna jest do bardzo luksusowych samochodów. Najdroższy fortepian kosztuje ok. 2,5 mln dolarów (Steinway pomalowany przez artystę Paula Wyse) ! Te tańsze wahają się od 250 tysięcy do nawet miliona złotych. Drogimi markami są fortepiany Steinway & Sons, C. Bechstein, Estonia, Petrof, Grotrian-Steinweg, Fazioli czy Blüthner. Często podziwiać możemy je w czasie Konkursu Chopinowskiego.

Przemysław Czarnek o wizycie prezydenta Bidena

Minister pytany był także o to, dlaczego nie zjawił się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim by wysłuchać przemówienia prezydenta USA Joe Bidena. - Wysłuchałem przemówienia prezydentów. Ale do wtorku mieliśmy Światowy Kongres Kopernikański - mówił. - Kopernik ważniejszy, niż Biden? - dopytał Rymanowski. - Niestety, zdecydowanie tak, dla nas - odpowiedział mu minister.

