Miller złapał Tomczyka za słowo. „To po co premier straszy rosyjską napaścią?”

Były premier Leszek Miller dołączył do gorącej debaty o rakiety Patriot, podważając narrację rządu na temat bezpieczeństwa Polski.

Miller zacytował wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, który zapewniał o dziesięciokrotnie większym wsparciu od sojuszników w razie zagrożenia.

Sprawdź, jakie niewygodne pytanie zadał były premier, stawiając rząd w trudnej sytuacji i otwierając nowy front w politycznej awanturze.

Spór o przekazanie Ukrainie rakiet Patriot nie zwalnia tempa. Po ostrych wypowiedziach polityków rządu i PiS do dyskusji włączył się Leszek Miller.

Były premier odniósł się do słów Cezarego Tomczyka z programu TVN24. Wiceszef MON przekonywał, że Polska miała ustalenia z sojusznikami dotyczące wsparcia w razie zagrożenia.

Miller cytuje Tomczyka i pyta premiera

Leszek Miller opublikował wpis w serwisie X. Przytoczył w nim wypowiedź Cezarego Tomczyka i postawił mocne pytanie pod adresem rządu.

„Cezary Tomczyk w TVN 24: „Gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia”. Skoro nie dostaliśmy to znaczy że Polska nie jest zagrożona. To po co premier i czołowi politycy koalicyjni straszą rychłą rosyjską napaścią?” - napisał Leszek Miller.

Cezary Tomczyk w TVN 24: „Gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia”. Skoro nie dostaliśmy to znaczy że Polska nie jest zagrożona. To po co premier i czołowi politycy koalicyjni straszą rychłą…— Leszek Miller (@LeszekMiller) July 6, 2026

Jest to reakcja na słowa Tomczyka, który bronił decyzji o przekazaniu Ukrainie kilku rakiet Patriot. Wiceszef MON zapewniał, że decyzja była uzgodniona z NATO i stroną amerykańską.

Burza o Patrioty trwa

W ostatnich dniach sprawa rakiet Patriot stała się jednym z najgorętszych tematów politycznych. Rząd przekonuje, że chodziło o niewielką liczbę rakiet, a nie o całe systemy. Politycy koalicji zapewniają też, że bezpieczeństwo Polski nie zostało osłabione.

Opozycja odpowiada, że w przypadku tak ważnego uzbrojenia potrzebna jest pełna przejrzystość. PiS domaga się informacji, kiedy przekazane rakiety zostaną uzupełnione i na jakich zasadach podjęto decyzję.

Niewygodne pytanie po słowach wiceszefa MON

Wpis Millera uderza w inny punkt tej dyskusji. Były premier pyta, jak pogodzić zapewnienia o bezpieczeństwie z ostrzeżeniami rządu przed rosyjskim zagrożeniem. To może być kolejny argument w politycznej bitwie o Patrioty. Zwłaszcza że temat dotyczy jednocześnie bezpieczeństwa Polski, pomocy Ukrainie i relacji z sojusznikami.

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Risercz 2026 07 06