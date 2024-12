Miliony na loty dla posłów. Zobacz, ile planuje wydać na ten cel Kancelaria Sejmu

Sejm postawił na LOT

Kancelaria Sejmu wybrała ofertę LOT-u. To narodowy przewoźnik będzie odpowiadał za transport na trasach międzynarodowych posłów, pracowników Kancelarii Sejmu oraz innych osób delegowanych przez Sejm i Kancelarię Sejmu w najbliższych dwóch latach. Realizacja zamówienia, jak donosi Wirtualna Polska, ma kosztować 6 milionów złotych plus VAT. - Liczba kupowanych biletów będzie zależała między innymi od realizacji współpracy międzynarodowej Sejmu RP i Kancelarii Sejmu - napisano w dokumentach przetargowych.

Coraz więcej lotów

Okazuje się, że w ostatnich latach parlamentarzyści coraz chętniej wzbijają się w przestworza. W 2022 roku kupiono 263 bilety, a w kolejnym już 654, z czego zdecydowaną większość do krajów europejskich. Najczęściej latano do Brukseli, bo aż 60 razy, 51 do Luksemburga, a 21 do Strasburga. To trzy siedziby Parlamentu Europejskiego. Okazuje się jednak, że podróżowano też do bardziej odległych lokalizacji, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (10), Armenii (10) i USA (9). Wzrost liczby lotów w ostatnim czasie spowodowany jest jeszcze pandemią koronawirusa. Podróże ciągle nie wróciły do poziomu sprzed 2020 roku. W 2019 Kancelaria Sejmu sfinansowała aż 733 zagraniczne loty posłów.

