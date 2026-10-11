Michał Wójcik ostro o sprawie Michała Kołodziejczaka! "Powinien zrzec się immunitetu"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-10-11 14:32

Poseł Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja ta nastąpiła w odpowiedzi na poważne oskarżenia dotyczące agresji, przemocy oraz nakłaniania do zażywania substancji odurzających, wysunięte przez dwie byłe współpracownice w programie Kanału Zero. Sprawę skomentował dla nas poseł PiS Michał Wójcik.

Michał Wójcik
Autor: Kudelski Marek / Super Express
  • Poseł Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
  • Decyzja ta jest reakcją na poważne oskarżenia o agresję, przemoc oraz nakłanianie do zażywania substancji odurzających, wysunięte przez dwie byłe współpracownice w programie Kanału Zero.
  • Michał Kołodziejczak kategorycznie zaprzecza zarzutom, nazywając je pomówieniami, podczas gdy KO potępia przedstawione zachowania, a poseł PiS Michał Wójcik wzywa do zrzeczenia się immunitetu i zaangażowania prokuratury.

Ujawnienie sprawy miało miejsce po emisji materiału w Kanale Zero. W reportażu jedna z kobiet, której tożsamość została ukryta, przedstawiła szczegóły swoich relacji z politykiem. Według ujawnionych treści, początkowo były to związki o charakterze przyjacielskim, a nawet intymnym, które jednak miały ewoluować w kierunku presji i działań o charakterze przemocowym.

Reakcja KO

Kierownictwo Koalicji Obywatelskiej zareagowało bezzwłocznie na pojawiające się w mediach doniesienia. Oficjalne stanowisko klubu zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez rzeczniczkę ugrupowania, posłankę Dorotę Łobodę.

Zarzuty wobec Michała Kołodziejczaka. W sprawę angażuje się Krzysztof Rutkowski

- W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka. Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami - napisała na platformie X.

Michał Kołodziejczak kategorycznie zaprzecza wszystkim stawianym mu zarzutom. W krótkim komentarzu udzielonym dziennikarce Kanału Zero, poseł stwierdził, że relacje przedstawione przez kobiety stanowią jedynie pomówienia.

Komentarz Michała Wójcika

O komentarz poprosiliśmy posła PiS Michała Wójcicka. Polityk oczekuje dalszych konsekwencji i ruchów prokuratury.

Sytuacja jest skandaliczna i musi zostać zbadana. Zaskakujące jest to, że zdecydowano się tylko na zawieszenie, moim zdaniem konsekwencje powinny być o wiele bardziej surowe. Sam pan poseł powinien zrzec się immunitetu. W grę wchodzą narkotyki wiec sprawa powinien zająć się prokurator. Na razie milczy Prokurator Generalny - powiedział nam. 

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Michał Kołodziejczak:

Tak mieszka Michał Kołodziejczak
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