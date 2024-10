Michał Wójcik o kandydacie PiS. "Jest taka osoba, która mogłaby powalczyć"

Lewica wyciągnie asa z rękawa w wyborach prezydenckich? To może być ich kandydat

Kandydat PiS wyłoniony w prawyborach?

Wiceprezes PiS Michał Wójcik pytany o prawybory w partii powiedział - " To spekulacje medialne, trudno mi się do tego odnosić. Każda droga, która wyłoni kandydata skutecznego jest dobra. Ja o prawyborach mówiłem już w czerwcu 2024 roku, wiele tygodni temu. Ale wcale nie uznaję, że to najlepsza droga - stwierdził Michał Wójcik.

- Po pierwsze - kierownictwo nie podjęło takiej decyzji - mówił dalej wiceprezes PiS. Dariusz Ociepa zwrócił uwagę, że szef partii Jarosław Kaczyński takiej decyzji nie wyklucza. - Natomiast powiem szczerze, że wierzę w genialną intuicję prezesa Kaczyńskiego. Proszę sobie przypomnieć co było dziewięć lat temu - powiedział Wójcik.

Wójcik: Patryk Jaki mógłby powalczyć

Michał Wójcik pytany o potencjalnych kandydatów: Karola Nawrockiego, Marcina Przydacza, Mariusza Błaszczaka i Tobiasza Bocheńskiego, stwierdził. - To są bardziej spekulacje medialne. Nie jestem w wąskim zespole, który sprawdza te osoby. Na pewno Patryk Jaki jest osobą, która mogłaby powalczyć, ale nie przesądzam tego, bo decyzje zapadają w zupełnie innym gronie - zaznaczył Wójcik.

Polityk dodał, że kandydat PiS-u w wyborach prezydenckich powinien być dobrze odebrany przez wyborców centrum oraz doświadczony.

Kiedy wróci Zbigniew Ziobro?

Wójcika zapytano też o termin powrotu Zbigniewa Ziobry do polityki.

– Pan minister Zbigniew Ziobro będzie poddany badaniom obrazowym w listopadzie. Wówczas zostanie sprawdzone jak cały proces leczenia przebiegał, czy wszystko jest w porządku, czy nie. Mam nadzieję, że szybko powróci do polskiej polityki – powiedział wiceprezes PiS.

