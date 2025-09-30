Michał Szczerba o komisji ds. Pegasusa: "Przesłuchanie było potrzebne. Ziobro okazał się tchórzem"

Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej mówi w "Sednie Sprawy" o tym co za rządów jego obozu udało się ustalić jeżeli chodzi o system Pegasus i ewentualne nadużycia związane z tym narzędziem. Zdaniem Michała Szczerby Zbigniew Ziobro chce zrzucić odpowiedzialność na zakupienie Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości na swoich najbliższych współpracowników.