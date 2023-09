Michał Kołodziejczak już kilka lat temu zaczął być nazywany "nowym Lepperem" ponieważ działał na rzecz rolników, a do tego organizował protesty rolników blokując ulice. Stoi na czele ruchu społecznego Agrounii, który działa na rzecz rolników, czasem w sposób, który budzi kontrowersje, jak np. blokady i manifestacje. Przy okazji warto wspomnieć, że niedawno z grupą osób wtargnął do gmachu ministerstwa rolnictwa i wykłócał się z wiceministrem Januszem Kowalskim. Nagranie z tego zdarzenia było hitem w Internecie.

Stara się też pokazywać, że niekiedy zagraniczne produkty są podpisywane, jako polskie, przez co klienci w sklepach są wprowadzani w błąd. Teraz jednak Michał Kołodziejczak wchodzi w wielką politykę i w wyborach do parlamentu wystartuje jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Będzie "jedynką" z Konina do Sejmu.

Kim jest Michał Kołodziejczak? Rodzina: żona Kasia i córeczka

Michał Kołodziejczak to 35-latek mieszkający we wsi Orzeżyn w województwie łódzkim, gdzie prowadzi gospodarstwo liczące ok. 20 hektarów. Kołodziejczak ma wykształcenie średnie, skończył liceum ogólnokształcące w Sieradzu. Jeśli chodzi o majtek Michała Kołodziejczaka, to w wywiadzie dla Onetu z 2022 roku przyznał, że ma kilkuletniego Lexusa wartego ok. 150 tys. Prywatnie Kołodziejczak ma żonę Katarzynę i córeczkę Nataszę. Kilka lat temu w "Super Expressie" opowiadał, jak poznał żonę. Okazuje się, że wiele osób dziwiło się, że kobieta chce z nim być. Dlaczego?

- Miałem taki okres w życiu, że często bywałem w Warszawie. W tamtym czasie przeszedłem dwie operacje. Podczas jednej z wizyt poznałem swoją przyszłą żonę, Katarzynę. Wiele osób dziwiło się, że dziewczyna z miasta, która całe swoje życie spędziła w stolicy będzie chciała przeprowadzić się na wieś i żyć tam wspólnie ze mną. Dziś życie na wsi różni się od tego w mieście właściwie jedną rzeczą: nie stoimy w korkach. Reszta elementów jest bardzo podobna. Po kilku miesiącach naszej znajomości wiedziałem, że to ta jedyna. Żona od razu po ślubie zamieszkała ze mną. Nie miała z tym problemu. Bardzo dobrze odnajduje się w środowisku wiejskim. Mimo, że to kobieta z miasta – mówi wówczas Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak był członkiem PiS. Dlaczego ich drogi się rozeszły?

Co ciekawe Kołodziejczak ma na swoim koncie bycie radny z PiS. Było to prawie 10 lat temu, w 2014 roku został radnym miasta i gminy Błaszki w województwie łódzkim. Potem jednak drogi jego z partią się rozeszły: - Przez pewien okres byłem członkiem PiS. Jednak zauważyłem, że ta formacja nie jest zainteresowana rozwiązaniem problemu rolników, więc odszedłem. Nie oglądam się za siebie. Nie zwracam uwagi co robią inne partie, robię swoje - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

