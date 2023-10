Michał Kołodziejczak o sobie na stanowisku ministra rolnictwa: to będzie najbardziej profesjonalny resort

Wyborcy nie chcieli Dziambora w Sejmie, ale nie zamierza on rezygnować z polityki. Wkrótce o nim usłyszymy

Wszyscy pamiętamy wizytę członków AgroUnii w ministerstwie rolnictwa, kiedy na korytarzu stoczyli ostrą wymianę zdań z wiceministrem Januszem Kowalskim. Później lider rolników Michał Kołodziejczak związał się z Koalicją Obywatelską i dzięki niej w wyborach dostał się do Sejmu. Teraz być może jest jednym z kandydatów na nowego szefa resortu rolnictwa. Zapytany o to przez Kamila Szewczyka w „Wieczornym Expressie”, Kołodziejczak odpowiada, że nie jest upoważniony do informowania o negocjacjach prowadzonych między KO, Trzecią Drogą i Lewicą na tema podział stanowisk w rządzie.

– A gdyby dostał pan propozycję teki ministra rolnictwa? – zapytał prowadzący program. – To byłoby najbardziej profesjonalne ministerstwo rolnictwa spośród wszystkich. Ludzie ,którzy ze mną pracują, wiedzą, że lubię stawiać na fachowców, ludzi, którzy się znają. Lubię oddawać zadania w ręce takich ludzi i lubię je kontrolować – odpowiedział Kołodziejczak, przekonując do swoich kompetencji menedżerskich.

Resort otwarty na rolników

– Ma nadzieję że kiedyś, jeśli teraz nie będzie takiej możliwości, takie to ministerstwo będzie. Na razie musimy zbudować drużynę. I musimy zrobić tak, żeby ministerstwo rolnictwa było dla ludzi – dodał Kołodziejczak, po czym opowiedział o swoich doświadczeniach z ministrem Robertem Telusem, który nie chciał nawet dopuścić nikogo innego do grobu księża Jerzego Popiełuszki. Całą rozmowę z Michałem Kołodziejczakiem można obejrzeć na YouTube.