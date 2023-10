Hołownia chce ograniczyć 500 plus. Ostra reakcja Kołodziejczaka: niech każdy zna swoje możliwości!

"Hołownia powinien się zestanowić"

Świeżo wybrany na posła KO Michał Kołodziejczak gościł w „Wieczornym Expressie”. Zapytany o słowa Szymona Hołowni, który chce ograniczyć rozdawnictwo, lider AgroUnii nie gryzł się w język.

– Szymon Hołownia mówiąc takie rzeczy powinien dwa razy się zastanowić. On mówił to też w trakcie kampanii wyborczej, że trzeba się zastanowić, na co przeznaczyć pieniądze z 500 plus, może inaczej je wydać. Ja się na to nie zgadzam i zrobię wszystko, aby większość się na to nie zgodziła. Pomoc dla rodzin w XXI wieku to norma dla mojego pokolenia. Jeśli ludzie z bogatych domów mają jak żyć i jest im dobrze i nie rozumieją tych, którym trzeba trochę pomóc, to mamy problem. Ten problem będzie dużo szerszy. Jeśli będzie pomoc tylko dla tych, którzy pracują, ludzie będą bali się zmieniać pracę, bo mogą ją utracić na jakiś czas i wcale nie są to nieroby, którzy chcą żyć z socjalu. To też będzie szantaż dla pracodawców: „zwolnię cię i stracisz dużo więcej”. Ja się na to nie zgadzam. Powiem „nie” – podkreślił Kołodziejczak.

KO nie ograniczy świadczeń

– Z tego co wiem, to KO nie ma planów, aby programy społeczne, pomocowe dla rodzin ograniczać. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy Szymon Hołownia mając trzydziestu kilku posłów będzie dyktował warunki. Niech każdy zna swoje możliwości i koniec – dodał Michał Kołodziejczak.

