Michał Dworczyk jasno: "Musi zostać powołana rezerwa". Polityk nie ma wątpliwości

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-13 20:20

Sytuacja za naszą wschodnią granicą i tocząca się wojna w Ukrainie powoduje, że ludzie zaczynają inaczej patrzeć na rzeczywistość. Wiele mówi się o np. schronach, ale też o sytuacji w polskiej armii oraz o ewentualnym powrocie powszechnej, obowiązkowej służby wojskowej. Co na ten temat uważa jeden z autorów raportu „Powszechna służba państwowa. Program budowy rezerw osobowych na rzecz bezpieczeństwa RP”, poseł PiS Michał Dworczyk? Swoimi uwagami podzielił się w czasie debaty eksperckiej "Super Expressu" i Portalu Obronnego.

JAN ZLOTOROWICZ ANTONI DUDEK LEON KOMORNICKI JULIUSZ SABAK MICHAL DWORCZYK PORTAL OBRONNY DEBATA

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express JAN ZLOTOROWICZ ANTONI DUDEK LEON KOMORNICKI JULIUSZ SABAK MICHAL DWORCZYK PORTAL OBRONNY DEBATA
  • Coraz częściej dyskutuje się nad przyszłością obronności kraju, a jednym z kluczowych tematów jest powrót do obowiązkowej służby wojskowej lub utrzymanie systemu dobrowolnego.
  • Eksperci wojskowi i polityczni podkreślają znaczenie budowania silnych rezerw osobowych, wskazując na doświadczenia wojny w Ukrainie.
  • Były szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk, argumentuje, że zawodowa armia to za mało i Polska potrzebuje rezerwistów, by skutecznie odstraszyć potencjalnego agresora.
  • Czy Polska jest gotowa na powrót do poboru, by zwiększyć swoje zdolności obronne? Odpowiedź znajdziesz w pełnym artykule.

Sytuacja na arenie międzynarodowej jest poważna i wielu podkreśla, że należy przygotować się najróżniejsze scenariusze. Temat bezpieczeństwa Polski, ale też spraw związanych z tematem rezerw osobowych, był głównym, którym zajęli się uczestnicy debaty eksperckiej "Super Expressu" i Portalu Obronnego. Czy Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową? A może wystarczy system dobrowolny? W debacie, którą prowadzi Jan Złotorowicz, spotkali się przedstawiciele wojska, polityki, nauki i mediów.

Dyskusję o bezpieczeństwie Polski, kondycji armii oraz o tym, czy młode pokolenie jest gotowe na służbę w mundurze podjęli zaproszeni goście: profesor Antoni Dudek - politolog i specjalista od analizy społecznej i politycznej. Ekspert w analizowaniu i tłumaczeniu postaw społecznych oraz uwarunkowań politycznych; generał Leon Komornicki - były zastępca szefa Sztabu Generalnego, doświadczony wojskowy i ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego; Michał Dworczyk - europoseł PiS i były szef Kancelarii Premiera. Jeden z autorów raportu „Powszechna służba państwowa. Program budowy rezerw osobowych na rzecz bezpieczeństwa RP”, a także Juliusz Sabak - redaktor prowadzący Portalu Obronnego, dziennikarz i analityk wojskowy. 

JAN ZLOTOROWICZ ANTONI DUDEK LEON KOMORNICKI JULIUSZ SABAK MICHAL DWORCZYK PORTAL OBRONNY DEBATA

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express JAN ZLOTOROWICZ ANTONI DUDEK LEON KOMORNICKI JULIUSZ SABAK MICHAL DWORCZYK PORTAL OBRONNY DEBATA

Dworczyk wprost o polskim wojsku. Stawia sprawę jasno

Zdaniem Michała Dworczyka, polityka i eksperta od polityki obronnej, legislacji i organizacji wdrożeniowych, należy wrócić do budowania systemu rezerw. Już na wstępnie polityk podkreślił, że jedno jest pewne, a mianowicie: - Im będziemy mieli wyższy potencjał obronny, będziemy lepiej przygotowani, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaniemy zaatakowani i każdy rząd powinien o to zadbać. Po czym przeszedł do tematu rezerwy: 

Wszystkie wojny, dziś wojna na Ukrainie to pokazuje, że wojny wygrywają rezerwy. (...) Nie zgadzam się z tym, że w pierwszym rzucie wojsko zawodowe sprawę załatwi. Wojsko zawodowe, a my realnie jeśli chodzi o żołnierzy lądowych mamy około 40 tys. to żadna liczba jeśli chodzi o realne zagrożenie i naszą granicę, jeśli liczyć Białoruś i Obwód Kaliningradzki. Musi zostać powołana rezerwa. 

Polityk wskazuje, by brać przykład z Ukrainy. Chodzi o rezerwy 

Dworczyk wyliczył, że patrząc na Ukrainę to wiadomo, że tam od początku wojny było ponad pół miliona żołnierzy, którzy bronili długiej granicy: - Musimy z tego wyciągnąć wnioski. W 1939 roku powołaliśmy milion rezerwistów, dzisiaj musimy się liczyć z podobną liczą osób, które mogłyby być powołane. Jeśli chcemy budować potencjał obronny, poza techniką i sprzętem, który jest szalenie ważny, musimy mieć ludzi, którzy ten sprzęt obsłużą, będą zastąpieni w razie zranienia czy śmierci i będą trzymać linię (...) Muszą być rezerwiści. A co się dzieje z rezerwą? Od 2009 roku się ona zmniejsza, bo wtedy zawieszono zasadnicza służbą wojskową, to efekt tego, w jakim kierunku szedł wtedy świat - ocenił. 

Polityka SE Google News
Sonda
Czy uważasz, że zasadnicza służba wojskowa powinna powrócić?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJSKO POLSKIE
MICHAŁ DWORCZYK