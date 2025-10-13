Michał Dworczyk jasno: "Musi zostać powołana rezerwa". Polityk nie ma wątpliwości

Coraz częściej dyskutuje się nad przyszłością obronności kraju, a jednym z kluczowych tematów jest powrót do obowiązkowej służby wojskowej lub utrzymanie systemu dobrowolnego.

Sytuacja na arenie międzynarodowej jest poważna i wielu podkreśla, że należy przygotować się najróżniejsze scenariusze. Temat bezpieczeństwa Polski, ale też spraw związanych z tematem rezerw osobowych, był głównym, którym zajęli się uczestnicy debaty eksperckiej "Super Expressu" i Portalu Obronnego. Czy Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową? A może wystarczy system dobrowolny? W debacie, którą prowadzi Jan Złotorowicz, spotkali się przedstawiciele wojska, polityki, nauki i mediów.

Dyskusję o bezpieczeństwie Polski, kondycji armii oraz o tym, czy młode pokolenie jest gotowe na służbę w mundurze podjęli zaproszeni goście: profesor Antoni Dudek - politolog i specjalista od analizy społecznej i politycznej. Ekspert w analizowaniu i tłumaczeniu postaw społecznych oraz uwarunkowań politycznych; generał Leon Komornicki - były zastępca szefa Sztabu Generalnego, doświadczony wojskowy i ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego; Michał Dworczyk - europoseł PiS i były szef Kancelarii Premiera. Jeden z autorów raportu „Powszechna służba państwowa. Program budowy rezerw osobowych na rzecz bezpieczeństwa RP”, a także Juliusz Sabak - redaktor prowadzący Portalu Obronnego, dziennikarz i analityk wojskowy.

Dworczyk wprost o polskim wojsku. Stawia sprawę jasno

Zdaniem Michała Dworczyka, polityka i eksperta od polityki obronnej, legislacji i organizacji wdrożeniowych, należy wrócić do budowania systemu rezerw. Już na wstępnie polityk podkreślił, że jedno jest pewne, a mianowicie: - Im będziemy mieli wyższy potencjał obronny, będziemy lepiej przygotowani, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaniemy zaatakowani i każdy rząd powinien o to zadbać. Po czym przeszedł do tematu rezerwy:

Wszystkie wojny, dziś wojna na Ukrainie to pokazuje, że wojny wygrywają rezerwy. (...) Nie zgadzam się z tym, że w pierwszym rzucie wojsko zawodowe sprawę załatwi. Wojsko zawodowe, a my realnie jeśli chodzi o żołnierzy lądowych mamy około 40 tys. to żadna liczba jeśli chodzi o realne zagrożenie i naszą granicę, jeśli liczyć Białoruś i Obwód Kaliningradzki. Musi zostać powołana rezerwa.

Polityk wskazuje, by brać przykład z Ukrainy. Chodzi o rezerwy

Dworczyk wyliczył, że patrząc na Ukrainę to wiadomo, że tam od początku wojny było ponad pół miliona żołnierzy, którzy bronili długiej granicy: - Musimy z tego wyciągnąć wnioski. W 1939 roku powołaliśmy milion rezerwistów, dzisiaj musimy się liczyć z podobną liczą osób, które mogłyby być powołane. Jeśli chcemy budować potencjał obronny, poza techniką i sprzętem, który jest szalenie ważny, musimy mieć ludzi, którzy ten sprzęt obsłużą, będą zastąpieni w razie zranienia czy śmierci i będą trzymać linię (...) Muszą być rezerwiści. A co się dzieje z rezerwą? Od 2009 roku się ona zmniejsza, bo wtedy zawieszono zasadnicza służbą wojskową, to efekt tego, w jakim kierunku szedł wtedy świat - ocenił.