Miał wątpliwości, ale podpisał. Prezydent Nawrocki dał zielone światło

– Jeżeli chodzi o dzisiejsze decyzje pana prezydenta, one dotyczą dwóch ustaw. Pierwsza ustawa to jest ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, krótko mówiąc o szpitalach. To jest ustawa, która została podpisana, mimo pewnych wątpliwości pana prezydenta co do poszczególnych zapisów tej ustawy – przekazał Zbigniew Bogucki.

Jak wyjaśnił, prezydenckie zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim możliwości likwidowania oddziałów i łączenia szpitali przez samorządy.

– Proces został pozostawiony w rękach jednostek samorządu terytorialnego bez żadnej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Tutaj zdanie prezydenta jest jednoznaczne, powinna wystąpić zmiana – powiedział Bogucki.

Reforma, by ruszyły pieniądze z KPO

Szef kancelarii prezydenta podkreślił, że mimo wątpliwości Karol Nawrocki zdecydował się złożyć podpis. Powód? Ustawa jest elementem szerszego pakietu, bez którego Polska nie mogłaby uruchomić miliardów euro z KPO.

– Prezydent zdecydował się podpisać ustawę, ponieważ jest ona trzecim krokiem dopełniającym możliwość uruchomienia i skonsumowania środków z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości blisko 8 mld zł – tłumaczył Bogucki.

Dodał, że jeśli rząd nie przygotuje korekt, nad zmianami będzie pracować prezydencka Rada ds. Ochrony Zdrowia.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o działalności leczniczej zakłada kilka ważnych rozwiązań.

Zmiana trybu leczenia: szpital w tzw. sieci będzie mógł, za zgodą prezesa NFZ, zamienić tryb pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe, albo na świadczenia w ramach opieki długoterminowej.

Nowe możliwości dla samorządów: związki jednostek samorządu terytorialnego będą mogły tworzyć i prowadzić SP ZOZ-y, spółki kapitałowe czy jednostki budżetowe.

Łączenie szpitali: nowela przewiduje możliwość łączenia placówek przez samorządy, co – zdaniem części ekspertów – może prowadzić do konsolidacji, ale i likwidacji oddziałów.

Wątpliwości pozostają

Choć podpis prezydenta oznacza, że ustawa wejdzie w życie, to polityczna dyskusja wokół reformy służby zdrowia z pewnością nie ucichnie. Opozycja i część środowisk medycznych obawia się, że samorządy, kierując się względami finansowymi, będą zamykać nierentowne oddziały, a mieszkańcy mniejszych miast i wsi stracą dostęp do leczenia.

Pałac Prezydencki sygnalizuje, że będzie naciskał na poprawki, szczególnie w zakresie kontroli NFZ i Ministerstwa Zdrowia nad decyzjami samorządów.