Arcybiskup Sawa będący zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa wysłał do rosyjskiego patriarchy Cyryla list z okazji 14. rocznicy intronizacji. List, który w polskiej wersji językowej opublikował portal ekumenizm.pl odbił się szerokim echem nie tylko w mediach katolickich.

Skandaliczny list arcybiskupa Sawy do Cyryla

"Gratulacje na ręce patriarchy Cyryla, świętującego 14. rocznicę intronizacji, oprócz prezydentów Putina i Łukaszenki, wysłał także patriarcha Profiriusz z Serbskiej Cerkwi Prawosławnej oraz prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski Sawa (Hrycuniak)" - brzmi komunikat na portalu.

W związku z treścią listu, patriarcha Sawa został oskarżony o popieranie działań Władimira Putina. Wraz z "najserdeczniejszymi i braterskimi pozdrowieniami" podkreślił, że "wrogowi wiary nie podoba się stabilność Cerkwi i stara się ją zniszczyć. Naocznie świadczy o tym to, co stało się w Ukrainie" odnosząc się w ten sposób do sytuacji kościelnej w Ukrainie.

W swoim liście wyraził również nadzieję, że "zło, niszczące boski cerkiewny organizm, zostanie zniszczone przez zwycięzcę śmierci i piekła" i życzył Cyrylowi "obfitej pomocy Bożej, wspierającej w niesieniu trudów posługi zwierzchnika Cerkwi" - cytuje portal ekumenizm.pl.

Cyryl wraz z Rosyjską Cerkwią Prawosławną od początku wspiera i wyraża aprobatę dla zbrodniczych działań Władimira Putina w Ukrainie.

Metropolita Sawa oskarżony o popieranie Putina. Oficjalne przeprosiny

W związku z powszechnym oburzeniem, które zostało wzbudzone przez cytowany list, arcybiskup Sawa postanowił wystosować oficjalne oświadczenie w którym przeprasza i zwraca się z prośbą o wybaczenie.

"Całe swoje życie poświęciłem służbie Bogu, Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej, patriotycznej edukacji młodych pokoleń, organizacji prawosławnego duszpasterstwa wojskowego, a także pomocy potrzebującym. Jednoznacznie stwierdzam, że moja depesza została wysłana jedynie, by spełnić wymogi przyjęte protokołem, bez uwzględnienia trudnej sytuacji geopolitycznej. Perspektywa ostatnich dni oraz dokonana przez wielu interpretacja moich zamiarów i słów w sposób sprzeczny z moimi intencjami pokazuje, iż pomyliłem się, a sytuacja wymagała większej ostrożności. Dlatego wyrażam swój żal, że wywołałem tak duże zamieszanie medialne, narażające wspólnotę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na – niezasłużony przez Nią – ból.

W duchu zbliżającej się w naszym Kościele, Niedzieli Wybaczenia Win zwracam się do Was Bracia i Siostry w Chrystusie, a także do wszystkich Rodaków: wybaczcie mnie, grzesznemu" - brzmi oświadczenie.

i Autor: archiwum Metropolita Sawa oświadczenie

