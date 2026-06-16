Mentzen stawia Nawrockiego pod ścianą. „To bardzo źle świadczy”

Sławomir Mentzen podnosi alarm w sprawie Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, ostro naciskając na szybką decyzję.

Lider Konfederacji zarzuca Karolowi Nawrockiemu brak konsekwencji po jego propozycji odebrania orderu, co ma podważać wiarygodność państwa.

Sprawdź, dlaczego Pałac Prezydencki zwleka z ogłoszeniem ostatecznego stanowiska i jakie są dalsze scenariusze w tej dyplomatycznej rozgrywce.

Sławomir Mentzen wyraźnie traci cierpliwość w sprawie Orderu Orła Białego nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Polityk Konfederacji opublikował na platformie X nagranie, w którym domaga się od Karola Nawrockiego szybkiej i jednoznacznej decyzji.

– Minęły już ponad dwa tygodnie, od kiedy prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Zełenskiemu. Nie rozumiem tego – powiedział Mentzen.

Lider Konfederacji przekonywał, że składanie publicznych zapowiedzi bez późniejszej realizacji osłabia wiarygodność prezydenta.

– Jeżeli się zapowiedziało, że odbierze się jakiś order, to należy go odebrać. W przeciwnym wypadku stawia to w bardzo złym świetle zarówno państwo polskie, jak i polskiego prezydenta – kontynuował.

Mentzen do Nawrockiego: Nie stawia się takich gróźb

Najmocniejsze słowa padły pod koniec nagrania. Mentzen wprost zasugerował, że Karol Nawrocki może wycofywać się z wcześniejszych deklaracji.

– Nie stawia się gróźb, których nie ma zamiaru się spełnić. Jeżeli prezydent nie odbierze jak najszybciej tego orderu, będzie to bardzo źle świadczyło zarówno o naszym państwie, jak i o naszym prezydencie – zaznaczył.

Wypowiedź Mentzena jest wyraźnym naciskiem na Pałac Prezydencki. Polityk nie krytykuje już wyłącznie Wołodymyra Zełenskiego i decyzji ukraińskich władz, ale również sposób prowadzenia sprawy przez polskiego prezydenta.

Nawrocki zaproponował odebranie orderu Zełenskiemu

Karol Nawrocki odniósł się do sprawy 29 maja. Zapowiedział wówczas, że podczas posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego zostanie rozpatrzona możliwość odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Reakcja prezydenta była związana z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Nawrocki uznał tę decyzję za nieakceptowalną z punktu widzenia polskiej polityki historycznej i pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej. Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się 8 czerwca i przekazała prezydentowi swoją opinię. Jej treść nie została jednak ujawniona. Z Pałacu Prezydenckiego popłynął jedynie komunikat, że Karol Nawrocki ogłosi decyzję „w odpowiednim czasie”.

Pałac czekał na reakcję Zełenskiego

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta tłumaczyli, że zwłoka była celowa. Karol Nawrocki miał dać stronie ukraińskiej czas na wycofanie się z decyzji dotyczącej nazwy jednostki wojskowej. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował jednak 16 czerwca, że oczekiwana reakcja nie nastąpiła. Podkreślił, że strona polska dała Ukrainie kilka dni, ale Wołodymyr Zełenski nie zmienił swojej decyzji.

Presja na prezydenta wyraźnie rośnie. Mentzen oczekuje natychmiastowego ruchu, natomiast Pałac Prezydencki przekonuje, że sprawa wymaga poważnego i spokojnego działania dyplomatycznego.

Poniżej galeria zdjęć: Mentzen i Bosak przedstawili swojego kandydata na prezydenta Krakowa

Nie stawia się gróźb, których nie jest się w stanie spełnić! pic.twitter.com/GqIca7XZuj— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) June 16, 2026

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