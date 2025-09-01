Mentzen ostro o PiS: „Jest sługą narodu ukraińskiego”

Sławomir Mentzen w ostrym wpisie uderzył w PiS.

Zarzucił partii Kaczyńskiego podwyżki podatków, sprowadzanie imigrantów i „służalczość wobec Ukrainy”.

Podkreślił sprzeciw Konfederacji wobec Zielonego Ładu i biurokracji.

Mentzen: „Nie jesteśmy tacy sami!” – Konfederacja ma być alternatywą wobec PiS.

Wpis to reakcja na polityczne porównania obu ugrupowań.

W swoim wpisie Mentzen podkreślił, że PiS nie może być traktowany jako partia podobna do Konfederacji.

– PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście! – zaczął. – PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację – wyliczał lider Konfederacji.

Konfederacja kontra PiS

Sławomir Mentzen podkreślił, że jego partia ma całkowicie inne priorytety niż PiS.

– Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności – zaznaczył. Na zakończenie dodał stanowczo: – Nie jesteśmy tacy sami!

Kontekst polityczny

Wpis Mentzena to bezpośrednia odpowiedź na niedawne słowa polityków PiS, w tym Piotra Müllera, który w Polsat News stwierdził, że „Mentzen to młody Balcerowicz”. Porównania obu ugrupowań pojawiają się regularnie, ale Konfederacja coraz mocniej akcentuje różnice programowe.

Starcie PiS–Konfederacja staje się jednym z kluczowych sporów na prawicy. Oba ugrupowania rywalizują o podobny elektorat, lecz Mentzen konsekwentnie buduje przekaz, że jego partia reprezentuje inne wartości i inne podejście do gospodarki oraz polityki międzynarodowej.

