Mentzen ostro o PiS: „Jest sługą narodu ukraińskiego”

- Sławomir Mentzen w ostrym wpisie uderzył w PiS.
- Zarzucił partii Kaczyńskiego podwyżki podatków, sprowadzanie imigrantów i „służalczość wobec Ukrainy”.
- Podkreślił sprzeciw Konfederacji wobec Zielonego Ładu i biurokracji.
- Mentzen: „Nie jesteśmy tacy sami!” – Konfederacja ma być alternatywą wobec PiS.
- Wpis to reakcja na polityczne porównania obu ugrupowań.
Mentzen: „Nie jesteśmy tacy sami!”
W swoim wpisie Mentzen podkreślił, że PiS nie może być traktowany jako partia podobna do Konfederacji.
– PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście! – zaczął.
– PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację – wyliczał lider Konfederacji.
Konfederacja kontra PiS
Sławomir Mentzen podkreślił, że jego partia ma całkowicie inne priorytety niż PiS.
– Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności – zaznaczył.
Na zakończenie dodał stanowczo: – Nie jesteśmy tacy sami!
Kontekst polityczny
Wpis Mentzena to bezpośrednia odpowiedź na niedawne słowa polityków PiS, w tym Piotra Müllera, który w Polsat News stwierdził, że „Mentzen to młody Balcerowicz”. Porównania obu ugrupowań pojawiają się regularnie, ale Konfederacja coraz mocniej akcentuje różnice programowe.
Starcie PiS–Konfederacja staje się jednym z kluczowych sporów na prawicy. Oba ugrupowania rywalizują o podobny elektorat, lecz Mentzen konsekwentnie buduje przekaz, że jego partia reprezentuje inne wartości i inne podejście do gospodarki oraz polityki międzynarodowej.
