Mentzen ostro o PiS: „Jest sługą narodu ukraińskiego”

Polityczna wojna na prawicy nabiera tempa. Sławomir Mentzen w ostrym wpisie na platformie X rozliczył Prawo i Sprawiedliwość z polityki podatkowej, imigracyjnej i relacji z Ukrainą. Lider Konfederacji nie zostawił na partii Jarosława Kaczyńskiego suchej nitki.

Mentzen: „Nie jesteśmy tacy sami!”

W swoim wpisie Mentzen podkreślił, że PiS nie może być traktowany jako partia podobna do Konfederacji.

– PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście! – zaczął.

– PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację – wyliczał lider Konfederacji.

Konfederacja kontra PiS

Sławomir Mentzen podkreślił, że jego partia ma całkowicie inne priorytety niż PiS.

– Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności – zaznaczył.

Na zakończenie dodał stanowczo: – Nie jesteśmy tacy sami!

Kontekst polityczny

Wpis Mentzena to bezpośrednia odpowiedź na niedawne słowa polityków PiS, w tym Piotra Müllera, który w Polsat News stwierdził, że „Mentzen to młody Balcerowicz”. Porównania obu ugrupowań pojawiają się regularnie, ale Konfederacja coraz mocniej akcentuje różnice programowe.

Starcie PiS–Konfederacja staje się jednym z kluczowych sporów na prawicy. Oba ugrupowania rywalizują o podobny elektorat, lecz Mentzen konsekwentnie buduje przekaz, że jego partia reprezentuje inne wartości i inne podejście do gospodarki oraz polityki międzynarodowej.

