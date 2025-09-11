Mentzen o obronie Polski: „Nie powstrzymamy wroga dobrą atmosferą”

Sławomir Mentzen w ostrych słowach skomentował reakcję Polski na nocny atak rosyjskich dronów. Lider Konfederacji zwrócił uwagę na gigantyczne koszty zestrzeliwania bezzałogowców rakietami wartymi miliony dolarów i zaapelował o szybkie wdrożenie nowoczesnych systemów antydronowych.

Sławomir Mentzen

Mentzen w swoim wpisie na platformie X podkreślił, że obecna strategia obrony, polegająca na zestrzeliwaniu dronów drogimi rakietami, jest zbyt kosztowna.

„Strzelanie do dronów za 10–30 tysięcy dolarów rakietami za 2 mln dolarów jest po prostu nie do utrzymania. Zwłaszcza jak dronów zaczną się robić setki” – wskazał. 

Potrzeba nowych rozwiązań

Polityk zaznaczył, że Polska powinna przyspieszyć inwestycje w tańsze systemy antydronowe, które zapewnią skuteczną ochronę przestrzeni powietrznej przy niższych kosztach.

„Potrzebujemy na wczoraj systemów antydronowych dających sensowną relację kosztu do efektu” – dodał. 

Mentzen podkreślił, że wyzwanie związane z obroną nie jest tylko militarne, ale także ekonomiczne. Według niego konieczne jest zachowanie równowagi między bezpieczeństwem a możliwościami finansowymi państwa.

Szersza debata o bezpieczeństwie

Mentzen nie jest w swojej diagnozie osamotniony. Kmdr por. rez. Maksymilian Dura w rozmowie z PAP kilka dni temu ostrzegał, że Polska wciąż nie posiada systemów antydronowych w odpowiedniej skali, a kosztowne pociski rakietowe nie mogą być jedyną odpowiedzią na masowe ataki tanich dronów.

Podobnie gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w wywiadzie dla Money.pl po incydencie w Osinach zwracał uwagę, że brak skutecznej sieci detekcji i systemów krótkiego zasięgu jest poważnym problemem. W jego ocenie Polska musi zbudować warstwową obronę, która zareaguje zanim drony dotrą w głąb kraju.

Wpis Mentzena i opinie ekspertów wpisują się w coraz gorętszą dyskusję o gotowości Polski na ataki hybrydowe. Coraz więcej polityków i wojskowych wskazuje, że masowe ataki dronów mogą stać się jednym z głównych zagrożeń przyszłości i wymagają nie tylko modernizacji armii, ale też nowych, bardziej elastycznych metod obrony.

