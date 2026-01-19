Mentzen drwi z abonamentu RTV za smartfony: "Pamiętajcie, żeby zapłacić!" Czy to już absurd?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-19 16:29

Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wyśmiewa, jego zdaniem, kuriozalną interpretację przepisów o abonamencie radiowo-telewizyjnym. W najnowszym wpisie na platformie X oraz nagraniu wideo, Mentzen punktuje, dlaczego według sądów i Poczty Polskiej... za smartfon trzeba płacić abonament RTV! Przygotujcie się na szok.

Sławomir Mentzen

i

Autor: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Sławomir Mentzen w czasie wystąpienia
  • Sławomir Mentzen drwi z interpretacji przepisów o abonamencie RTV, która obejmuje smartfony.
  • Sądy i Poczta Polska twierdzą, że smartfon to "telewizor tylko trochę mniejszy", więc trzeba za niego płacić abonament.
  • Mentzen podkreśla, że nawet brak telewizora nie zwalnia z opłat, jeśli posiadasz telefon.
  • Czy państwo będzie ścigać posiadaczy smartfonów?

Kwestia abonamentu radiowo-telewizyjnego od lat budzi kontrowersje w Polsce. Jednak najnowsze interpretacje przepisów, które zdają się obejmować już niemal każde urządzenie elektroniczne, doprowadzają do absurdu. Tę sytuację bezlitośnie wykorzystał Sławomir Mentzen, aby w charakterystycznym dla siebie stylu, wytknąć państwu jego niedorzeczność.

Smartfon to "telewizor tylko trochę mniejszy"? Mentzen nie kryje ironii

"Pamiętajcie, żeby zapłacić abonament radiowo-telewizyjny za swój telefon! ;)" – napisał Mentzen na portalu X, dołączając do wpisu nagranie, w którym szczegółowo wyjaśnia, o co chodzi.

W nagraniu, pokazując swój smartfon, Mentzen ironicznie tłumaczy: "Sądy administracyjne i Poczta Polska uznały, że właśnie to urządzanie, na którym oglądacie to nagranie, jest telewizorem tylko trochę mniejszym, dlatego trzeba za niego zapłacić abonament radiowo-telewizyjny."

To zdanie doskonale oddaje poziom absurdu, z jakim mierzą się obywatele.

Co więcej, Mentzen zwraca uwagę na jeszcze bardziej kuriozalny aspekt:

"Jeżeli macie firmę to musicie osobno taki abonament płacić za każde urządzenie, za każdy taki telefon, za każde radio w waszym samochodzie."

Oznacza to, że przedsiębiorcy, posiadający flotę samochodów służbowych czy telefony dla pracowników, mogą być obciążani wielokrotnie za jedno i to samo "odbieranie sygnału".

Czy brak telewizora już nie zwalnia z opłat?

Sławomir Mentzen podkreśla, że zgodnie z tą interpretacją, nawet brak tradycyjnego telewizora w domu nie zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu.

"Więc jeżeli nie macie w domu telewizora, ale macie telefon, to musicie płacić abonament radiowo-telewizyjny. Do 25 każdego miesiąca w każdej placówce Poczty Polskiej" – dodaje, kończąc swoją wypowiedź instrukcją, która brzmi jak drwina.

Wypowiedź Mentzena szybko zyskała popularność w mediach społecznościowych, rezonując z frustracją wielu Polaków. Kwestia abonamentu RTV, który miał finansować media publiczne, od dawna jest krytykowana za archaiczny model poboru i brak efektywności. Interpretacje rozszerzające obowiązek opłat na smartfony, tablety czy nawet komputery z dostępem do internetu, tylko pogłębiają poczucie niesprawiedliwości i absurdu prawnego.

Czy państwo rzeczywiście będzie ścigać posiadaczy smartfonów za brak abonamentu? I czy obywatele zaakceptują takie rozszerzenie obowiązku, czy też będzie to kolejny gwóźdź do trumny obecnego systemu finansowania mediów publicznych? 

Poniżej galeria zdjęć: Mentzen wychodzi z MON

Polityka SE Google News
Mentzen wychodzi z MON
10 zdjęć
ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy płacisz abonament RTV?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ABONAMENT RTV
SŁAWOMIR MENTZEN