MEN ujawnia prawdę! Ilu uczniów chodzi na edukację zdrowotną?

W roku szkolnym 2025/2026 edukację zdrowotną wybrało 920 925 uczniów, co stanowi ok. 30% uprawnionych.

Największe zainteresowanie edukacją zdrowotną jest w szkołach podstawowych (40,36% uprawnionych), najmniejsze w technikach (7,78%).

Frekwencja różni się regionalnie – od 38,59% w Wielkopolsce do zaledwie 17,19% na Podkarpaciu.

MEN podkreśla, że na udział uczniów wpływają organizacja zajęć w szkołach oraz lokalne uwarunkowania.

Udział uczniów w edukacji zdrowotnej – najnowsze dane MEN

Wprowadzona z początkiem 1 września 2025 r. edukacja zdrowotna zastąpiła dotychczasowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Przedmiot ma charakter nieobowiązkowy, a resort oświaty regularnie monitoruje, ilu uczniów decyduje się w nim uczestniczyć. Najświeższe zestawienie pokazało, że w roku szkolnym 2025/2026 na lekcje uczęszcza 920 925 uczniów, co stanowi około 30 proc. wszystkich uprawnionych.

Jak podkreśliło Ministerstwo Edukacji Narodowej, dane zostały zebrane z niemal wszystkich szkół w kraju. Resort wskazał w komunikacie: „Dane z prawie 100 proc. szkół pokazują, że najwięcej uczestników jest w szkołach podstawowych – 804 539 uczniów (40,36 proc. uprawnionych), w liceach ogólnokształcących 55 003 (10,08 proc.), a w technikach 30 729 (7,78 proc.), w branżowych szkołach I stopnia 27 457 (14,40 proc.), szkołach artystycznych 3083 (18,33 proc.)” – poinformował resort.

Największe i najmniejsze zainteresowanie w województwach

Różnice w frekwencji są bardzo wyraźne. Najaktywniejszym regionem okazała się Wielkopolska, gdzie w zajęciach bierze udział 122 054 uczniów, czyli 38,59 proc. uprawnionych. Na drugim biegunie znalazło się Podkarpacie, gdzie uczestniczy jedynie 28 804 uczniów – zaledwie 17,19 proc..

Według MEN poziom frekwencji zależy nie tylko od lokalnych uwarunkowań, lecz także od tego, jak szkoły organizują plan zajęć czy w jaki sposób wprowadzają nowy przedmiot do tygodniowego harmonogramu. W wielu placówkach obecność na lekcjach może więc być uzależniona od indywidualnych decyzji dyrekcji oraz dostępnych godzin.

