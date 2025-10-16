Mejza zapłaci mandat i 2,5 tys. na ofiary wypadków. Przestraszył się, że wyrzucą go z PiS?

To była wielka głupota

Ostra nawet krytyka ze strony politycznych rywali to nic złego, gorzej jak gromy ciskają koledzy z sejmowych ław. A tak właśnie stało się z Łukaszem Mejzą. Wiceprezes PiS Joachim Brudziński (57 l.) stwierdził na łamach „SE”, że poseł, który pędził 200 km/h i nie przyjął mandatu powinien urządzić się poza klubem PiS w szeregach niezrzeszonych parlamentarzystów. Tego samego zdania jest doświadczony Bolesław Piecha (71 l.). Na dziś trudno przesądzić jaka będzie polityczna przyszłość Mejzy i czy w ogóle będzie. Poseł stara się jednak udowodnić władzom PiS i opinii publicznej, że zapłaci za swój błąd. –Dodatkowo przeleję 2,5 tys. złotych na ofiary wypadków drogowych. To była z mojej strony wielka głupota, jest mi naprawdę przykro – zapewnia Łukasz Mejza.

Jest wniosek o uchylenie immunitetu i reakcja Mejzy

Tymczasem jak informuje Komenda Główna Policji trafił już do niej wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS za jazdę z prędkością 200 km/h. Zgodnie z procedurą, dokumentacja zostanie sprawdzona i j za pośrednictwem prokuratury trafi do marszałka Sejmu.

Jak powiedział PAP oficer prasowy KPP Polkowice podkom. Przemysław Rybikowski, we wniosku załączono m.in. notatkę sporządzoną przez policjantów bezpośrednio po zdarzeniu, protokoły przesłuchania, zarejestrowane wykroczenie i dokumentację związaną z wnioskiem wymaganym do spraw związanych z immunitetem.- Wysłaliśmy całość materiałów następnego dnia po zdarzeniu - wyjaśnił. Pismo trafiło do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. - W środę przekazaliśmy je do Komendy Głównej Policji - przekazał st. asp. Łukasz Porębski z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu.

Wkrótce po przekazaniu tych informacji Mejza poinformował, że zrzeka się immunitetu. - Tak jak obiecałem natychmiast ZRZEKAM SIĘ immunitetu ws. przekroczenia prędkości na s3. Żałuję tego co zrobiłem i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam- oświadczył polityk.

