Mejza wprowadził patostreamerów do Sejmu. Kotula idzie do komisji etyki

Wizyta patostreamerów w Sejmie, zaproszonych przez kontrowersyjnego posła, wywołała burzliwą debatę o powadze parlamentu i granicach zapraszania gości.

Sprawa doprowadziła do zapowiedzi wniosku do komisji etyki, co zmusza posła Łukasza Mejzę do szczegółowego tłumaczenia swojej decyzji.

Odkryj, czy ten incydent zmieni zasady wpuszczania gości do Sejmu i jakie konsekwencje czekają na parlamentarzystę.

Mejza wprowadził patostreamerów do Sejmu. Posypały się komentarze

Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony i były parlamentarzysta klubu PiS, znów znalazł się w centrum politycznej burzy. Tym razem chodzi o jego gości w Sejmie. Polityk pojawił się na sejmowych korytarzach z Danielem Zwierzyńskim, znanym jako Daniel Magical, oraz Natalią Kowalczyk.

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Daniel Magical od lat kojarzony jest z patostreamingiem, czyli internetowymi transmisjami, w których pojawiają się wulgarne awantury, alkohol i agresywne zachowania. Dlatego jego obecność w budynku parlamentu natychmiast wywołała pytania o granice poselskiej swobody i odpowiedzialność za osoby wprowadzane do Sejmu.

Sprawa nie skończyła się na komentarzach w sieci. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że skieruje wniosek do komisji etyki poselskiej w sprawie zachowania Łukasza Mejzy.

Kotula zapowiada wniosek do komisji etyki

Pełnomocniczka rządu ds. równości mówiła w TVN24, że po incydencie zwróci się także do Kancelarii Sejmu i Straży Marszałkowskiej o wyjaśnienia. Chce wiedzieć, jak doszło do tej sytuacji i czy procedury dotyczące wprowadzania gości do parlamentu są wystarczające.

– Myślę, że to jest dobry moment, żeby zgłosić tę kwestię, żeby komisja etyki się tym zajęła – mówiła Kotula.

Polityczka dodała, że rozważa, aby pod wnioskiem podpisali się również inni parlamentarzyści Lewicy. Jej zdaniem sprawa nie dotyczy wyłącznie jednego posła i jednego sejmowego incydentu, ale szerszego problemu odpowiedzialności za zapraszane osoby.

„Tania prowokacja” i telefon od Czarzastego

Kotula oceniła całe zdarzenie bardzo ostro. Nazwała je „tanią prowokacją” i „bardzo niebezpieczną sytuacją”. Wskazywała, że Sejm odwiedzają tysiące ludzi, a posłowie mają możliwość zgłaszania swoich gości m.in. przez specjalną aplikację. Sama procedura nie zwalnia jednak parlamentarzystów z odpowiedzialności.

Według Kotuli to właśnie posłowie powinni brać odpowiedzialność za osoby, które wprowadzają na teren parlamentu. Szczególnie wtedy, gdy chodzi o ludzi znanych z treści budzących społeczne oburzenie.

Pełnomocniczka rządu przekazała również, że po sprawie zadzwonił do niej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Powiedział, że będzie rozmowa na temat tego, jak próbować ten problem rozwiązać – relacjonowała Kotula.

Sejm ma problem z gośćmi posłów?

Wizyta Daniela Magicala i Natalii Kowalczyk w Sejmie uruchomiła pytanie, które może wracać przy kolejnych podobnych sytuacjach: gdzie kończy się prawo posła do zapraszania gości, a zaczyna odpowiedzialność za powagę miejsca?

Sejm nie jest zamkniętą twierdzą. Odbywają się tam wycieczki, spotkania, konferencje i wydarzenia z udziałem obywateli. Parlamentarzyści regularnie wprowadzają swoich gości, współpracowników, ekspertów czy przedstawicieli organizacji społecznych. Jednak obecność osób kojarzonych z patostreamingiem wywołała zupełnie inną reakcję.

Dla krytyków Mejzy sprawa jest jasna: poseł wykorzystał Sejm do polityczno-internetowej prowokacji. Dla jego obrońców może to być kolejny przykład ostrej walki politycznej i próby nagłośnienia incydentu ponad miarę. Jedno jest pewne: po zapowiedzi Kotuli sprawa trafi teraz na formalną ścieżkę.

Mejza znów w centrum burzy

Łukasz Mejza od dawna należy do najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Jego nazwisko wielokrotnie pojawiało się przy sprawach wywołujących ogromne emocje, a teraz znów stało się jednym z najczęściej komentowanych w Sejmie.

Wprowadzenie do parlamentu osób znanych z patostreamerskich transmisji dało przeciwnikom Mejzy mocny argument. Kotula nie zamierza zostawić sprawy bez reakcji i zapowiada wniosek do komisji etyki. Jeżeli komisja zajmie się sprawą, poseł będzie musiał tłumaczyć nie tylko samą wizytę, ale także sens zaproszenia takich gości do jednego z najważniejszych budynków w państwie.

Poniżej galeria zdjęć: Tak mieszkają ministry Kotula i Dziemianowicz-Bąk

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