Media dotarły do nowych informacji o Zbigniewie Ziobrze! Będzie mieć kłopoty?

Jak podaje Onet, do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry w związku z prywatnym aktem oskarżenia złożonym przez obecnego Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka. Korneluk zarzuca Ziobrze zniesławienie (wypowiedzi z konferencji prasowej PiS) i domaga się m.in. kary więzienia w zawieszeniu oraz publicznych przeprosin.

Sprawa ma szersze tło polityczne, związane z kwestionowaniem legalności powołania Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego przez polityków PiS oraz wcześniejszymi kontrowersjami wokół powołania Dariusza Barskiego. Obecny Prokurator Generalny Adam Bodnar uznał powołanie Barskiego za niezgodne z prawem, co otworzyło drogę do objęcia funkcji przez Korneluka.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry jest również związany z wcześniejszym śledztwem dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości (gdzie grozi mu 26 zarzutów), a sam Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, co budzi dodatkowe kontrowersje, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów i deklaracji węgierskiej opozycji.

Według Onetu, początkiem sporu są słowa Zbigniewa Ziobry wypowiedziane 5 grudnia ubiegłego roku podczas konferencji prasowej PiS. Wówczas, łącząc się zdalnie z dziennikarzami, Ziobro zaatakował Donalda Tuska i Dariusza Korneluka, zarzucając temu drugiemu, że jest "partyjnym działaczem", którego zadaniem jest "ukierunkowanie postępowań z jednej strony na umarzanie realnych złodziejstw, korupcji, których było mnóstwo w otoczeniu Donalda Tuska, ale z drugiej strony na inicjowaniu postępowań, często niemających żadnych podstaw w prawie i faktach wymierzonych w przeciwników opozycji".

Dariusz Korneluk, w odpowiedzi na te oskarżenia, złożył prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Ma się domagać w nim od Zbigniewa Ziobry publicznych przeprosin, wpłaty 30 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a przede wszystkim kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Status Prokuratora Krajowego

Sprawa ta nabiera dodatkowego wymiaru w kontekście sporów politycznych dotyczących statusu Prokuratora Krajowego, podkreśla Onet. Politycy PiS kwestionują legalność powołania Dariusza Korneluka na to stanowisko, uznając go za nielegalnego Prokuratora Krajowego. Argumentują, że poprzednie zmiany przepisów, dokonane przez Prawo i Sprawiedliwość przed utratą władzy w 2023 r., miały na celu "zabetonowanie prokuratury".

Jak podaje Onet, kluczową kwestią jest powołanie Dariusza Barskiego, bliskiego znajomego Zbigniewa Ziobry, na stanowisko Prokuratora Krajowego w marcu 2022 r. Wcześniej Barski musiał zostać przywrócony ze stanu spoczynku. Na początku 2024 r. ówczesny Prokurator Generalny Adam Bodnar uznał jednak, że powołanie Barskiego odbyło się niezgodnie z prawem, ponieważ Ziobro powołał się na wygasły przepis przejściowy ustawy o prokuraturze z 2016 r. W związku z tym, według Bodnara, Barski nadal pozostawał w stanie spoczynku i nie mógł objąć funkcji Prokuratora Krajowego. Ta interpretacja otworzyła drogę do powołania Dariusza Korneluka na to stanowisko, z pominięciem zgody prezydenta Andrzeja Dudy.

Immunitet i zagraniczne powiązania

Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry jest związany z wcześniejszym śledztwem dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wcześniej Sejm zgodził się na uchylenie mu immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z tym śledztwem.

Obecnie Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie, jak podają media, "schronił się pod skrzydłami Viktora Orbana". Jego obecność na Węgrzech i wspieranie Orbana w kampanii wyborczej budzi dodatkowe kontrowersje. Sondaże wskazują na zwycięstwo opozycji w zbliżających się wyborach na Węgrzech, a jej lider, Peter Magyar, zapowiedział, że po przejęciu władzy "błyskawicznie" wyda Polsce Ziobrę i Marcina Romanowskiego, który również przebywa na Węgrzech.

