Mateusz Morawiecki wybiera choinkę na bazarze. Do świąt przygotowuje się z rodziną

Mateusz Morawiecki na Boże Narodzenie

Mateusz Morawiecki pełną parą szykuje się do świąt Bożego Narodzenia. W mijający weekend wybrał się z najbliższymi po świąteczne drzewko. W domu Morawieckich stanie duże, żywe, świąteczne drzewko. Po choinkę były premier wybrał się z nastoletnimi dziećmi. Rodzina w życiu Morawieckiego zajmuje bardzo ważne miejsce. " Silna Rodzina jest fundamentem narodu. Radosne dzieci, szczęśliwi rodzice budują lepsze i sprawiedliwsze państwo. Wiem to z własnego doświadczenia. Praca po kilkanaście godzin na dobę, nocne powroty do domu, rozłąka z najbliższymi, a wszystko po to, by nasze dzieci miały lepszą przyszłość i czuły się bezpiecznie" - mówił przed kilkoma laty Mateusz Morawiecki. Morawiecki od pierwszej połowy lat 90. jest żonaty z Iwoną. Jest ojcem czworga dzieci: dwóch córek (Olgi i Magdaleny) oraz dwóch synów (Jeremiasza i Ignacego).

Święta Bożego narodzenia już za dwa dni. A do Wigilii, najważniejszego wieczoru dla wielu Polaków, pozostał raptem jeden dzień. Przed świętami Polacy mają możliwość robienia gwiazdkowych dużych zakupów nie tylko w sobotę. W niedzielę 22 grudnia 2024 roku mamy ostatnią w tym roku niedzielę handlową. Tego dnia czynne są galerie i centra handlowe, a także super i hipermarkety oraz dyskonty. Dla handlu ten weekend jest jednym z najważniejszych w roku. W tym okresie obroty w handlu rosną wielokrotnie.

