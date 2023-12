i Autor: Super Express (2) Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki oszacował szansę na swój rząd. Tyle procent sobie daje! Wzrost dzięki temu wydarzeniu

Już za tydzień Mateusz Morawiecki ma w Sejmie wygłosić swoje expose, po czym liczyć na uzyskanie większości. Choć wciąż nie zapowiada się, aby ta misja urzędującego jeszcze premiera miała zakończyć się sukcesem, na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami przyznał on, że jego wiara na to wzrosła w ostatnich dniach. Wszystko przez konkretne wydarzenie. To dzięki niemu Morawiecki daje sobie obecnie nawet 30 proc. szans na stworzenie rządu, który uzyska poparcie sejmowej większości.