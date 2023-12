Antoni Macierewicz ma apel do prezydenta Dudy. Chodzi o rząd Donalda Tuska! "To konieczne"

To już 20 lat

Dziwne zdjęcia na koncie byłego ministra cyfryzacji. " To nie moje!!!!!"

O co chodzi?

Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki przekazał w niedzielę na antenie Radia Zet, że Andrzej Duda nie będzie brał pod uwagę zdania komisji ds. rosyjskich wpływów. - Jeżeli premier Donald Tusk w drugim kroku konstytucyjnym uzyska bezwzględną większość, to zostanie niezwłocznie zaprzysiężony przez pana prezydenta Dudę - zapowiedział stanowczo. Tymczasem zanim Sejm odwołał w środę skład komisji, opublikowała ona "raport cząstkowy" i przedstawiła rekomendacje, by Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi oraz Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa.

Zobacz: Szok w TVN24. Piasecki nie patyczkował się z posłem PiS. Afera na pół Polski

Do tej sytuacji odniósł się wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, który podkreślił w poniedziałek w rozmowie na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, że prezydent powinien wziąć pod uwagę rekomendacje komisji. - Moim zdaniem tak, jest to konieczne. Oni nie tylko doprowadzili do tego, że pewne rzeczy [w stosunkach z Rosją] były aprobowane, ale tam były decyzje ze strony pana Donalda Tuska, w których aprobuje współpracę ze służbami rosyjskimi - przekonywał.

Macierewicz jest zdania, że decyzje podejmowane przez Tuska, gdy był premierem, działały na szkodę Polski i potencjalnie na szkodę państw NATO. - To jest działanie, które sprawiało, że Polska stawała się państwem będącym zagrożeniem dla naszych sojuszników. To stawiało Polskę w sytuacji olbrzymiego zagrożenia w relacjach z naszymi sojusznikami - ocenił kategorycznie.

Sprawdź: Zakaz handlu w Wigilię zatwierdzony! Prezydent Duda podpisał ustawę

- Pan Donald Tusk i jego współpracownicy robią wszystko, żeby ten raport był nieznany, żeby nie można było go upowszechnić, przeanalizować i żeby nie musieli odpowiedzieć na niego. Oni nie zakwestionowali tych zarzutów, które zostały postawione. Te zarzuty kwestionują też bezpieczeństwo Polski - dodał na koniec.

Galeria poniżej: Antoni Macierewicz trenuje skoki do wody

Sonda Czy chciałbyś, żeby Donald Tusk został premierem? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie