Mateusz Morawiecki odniósł się do raportu Prokuratury Krajowej. "Nie obawiam się"

- Widzę, że Rafał Trzaskowski gubi się rzeczywiście, plącze się, używa rosyjskiego gazu do autobusów w Warszawie. Musiał dać takie przyzwolenie, przynajmniej takie są przypuszczenia w mediach - mówił polityk PiS. - Widać, że nie ma nic do zaoferowania i widać że jest z gruntu politycznym kandydatem. Jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, dlatego rzeczywiście bardzo się cieszę z tego, że dystans między nim a obywatelskim kandydatem Karolem Nawrockim się skraca. Wierzę, że to Karol Nawrocki przez Polaków będzie wybrany na prezydenta – odparł Morawiecki.