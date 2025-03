Mateusz Morawiecki nie gryzł się w język! Zaproponował Tuskowi korepetycje

- Generalnie jest to dla mnie coś szalenie żenującego. Obowiązek RM z art. 128 konstytucji to organizacja wyborów prezydenckich nie później, niż 75 dni przed upływem kadencji, nie wcześniej, niż 100 dni. Gdybym nie zrealizował tego zapisu konstytucji, to obecna władza miałaby pełne prawo, żeby mnie za to ścigać. Ba! Wybory w trybie korespondencyjnym były przegłosowane przez ówczesną opozycję. Jest to taka hucpa w biały dzień - stwierdził.