Mateusz Morawiecki: Musimy porozumieć się z Unią Europejską

Szanowni Państwo,

za nami najtrudniejszy rok w historii III RP. Jeszcze nie otrząsnęliśmy się z pandemii koronawirusa, a Rosja rozpętała wojnę w Ukrainie. W ślad za nią przyszedł kryzys gospodarczy, który pociągnął za sobą kryzys energetyczny i inflacyjny. Cały świat mierzy się z wyzwaniami, jakich nie było od czasu zimnej wojny. Polska odczuwa skutki tej wojny nawet bardziej niż inne kraje europejskie, a mimo to osiągnęliśmy najważniejszy cel. Nasz dom – Polska – pozostał bezpieczny.

Rok 2022 był jak huragan. Zniszczenia, jakich dokonał, są ogromne. Nie naruszył jednak fundamentów, na których budowaliśmy suwerenną Polskę. Anglicy mówią: „Prepare for the worst, hope for the best” – przygotowuj się na najgorsze, miej nadzieję, że wydarzy się coś lepszego. I z taką dewizą wkraczamy w rok 2023.

Przed nami ogrom pracy i wyzwań. Potrzeba wielu miesięcy, żeby naprawić szkody, jakie wyrządził kryzys. Przyszłość nadal jest niepewna, ale nie będziemy jej wyczekiwać biernie. Tylko odwaga działania daje nadzieję na pozytywny obrót spraw.

Po pierwsze, dalej musimy naciskać na jak najszybsze zakończenie wojny. Na dobry pokój. Wsparcie Ukrainy to nie tylko nasz moralny obowiązek – to polska racja stanu. Im szybciej Rosja zostanie pokonana, tym szybciej uporamy się z inflacją i kryzysem gospodarczym.

Po drugie, musimy porozumieć się z UE w sprawie miliardów euro dla Polski. UE bywa zbyt rozpolitykowana, ale nie czas na spory o detale. Dziś liczy się tylko bezpieczeństwo Polski i polskich rodzin. A Polska będzie bezpieczniejsza dzięki współpracy z najważniejszymi sojusznikami.

Po trzecie, w nadchodzących wyborach musimy wybrać, jaka będzie Polska przez następne lata. Wierzę, że właśnie wybór Prawa i Sprawiedliwości daje gwarancję spokoju i stabilności. Taki wybór będzie oznaczał, że polityka niskich podatków i wsparcia rozwoju polskich rodzin oraz pracowników będzie kontynuowana. W trudnych czasach nie możemy ryzykować eksperymentów, trzeba postawić na sprawdzone rozwiązania.

Życzę Państwu, żeby nowy, 2023 r. był bezpieczny i pozwolił na realizację wszystkich naszych marzeń i ambicji!

Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów