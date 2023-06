Mateusz Morawiecki grzmi w sprawie Szymona Marciniaka! Nie owija w bawełnę

Ziobro odniósł do afery związanej z sędzią Marciniakiem. Ostrzegł przed opozycją

O co chodzi?

Mateusz Morawiecki broni Szymona Marciniaka

Mateusz Morawiecki nie owija w bawełnę. Polski premier wziął w obronę Szymona Marciniaka. - Wszystkie siły polityczne w Polsce mówią jednym głosem ws. sędziego Marciniaka. To najlepszy sędzia na świecie, szanujący każdego człowieka i dbający o ten szacunek na boisku i w życiu - podkreślił szef rządu. - Nie można go oceniać na podstawie jednej i niesprawiedliwej opinii - dodał Mateusz Morawiecki, który swój wpis na Twitterze opatrzył hashtagiem #MarciniakTheBest. Na Szymona Marciniaka doniosło stowarzyszenie "Nigdy Więcej" w związku z wydarzeniem, które odbyło się 29 maja w Katowicach. Polski sędzia wziął udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Sławomira Mentzena. - Jesteśmy zszokowani i przerażeni publicznym związkiem Marciniaka z Mentzenem i jego marką toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek - czytamy w komunikacie stowarzyszenia.

Oświadczenie Szymona Marciniaka i reakcja Tomasza Smokowskiego

Sam sędzia wydał swoje oświadczenie, które przesłał m.in. do stowarzyszenia "Nigdy Więcej". - Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem - napisał Szymon Marciniak. Dziennikarz Tomasz Smokowski nie zostawił suchej nitki na stowarzyszeniu "Nigdy Więcej". Jego zdaniem "nadgorliwość" stowarzyszenia sprawiła, że wiele mediów zagranicznych zaczęło pisać. - Ta plotka potrafiła urosnąć. Trochę jak w tym przysłowiu - wyleciała wróblem, wróciła wołem. Kiedy czytasz "Guardiana" okazuje się, że Szymon Marciniak wziął udział w wiecu poparcia lidera prawicowych wręcz faszystów i "nazioli". Jakaś kompletnie piramidalna bzdura i histeria - ocenił Smokowski.