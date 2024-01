Mastalerek krótko o Bodnarze: "To wygląda na złośliwe i sadystyczne działanie"

Co Polacy sądzą o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika? Jednoznaczny wynik sondażu

Marcin Mastalerek udzielił wywiadu w TVN2. Współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy zabrał głos na temat sytuacji osadzonych byłych szefów CBA Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Pytany o najnowszy wywiad prezydenta, który został udzielony w "Super Expresie" ocenił :- Fakty są proste. W dniu kiedy prezydent dostanie akta, podejmie decyzje. Na bazie Konstytucji i bazie kodeksu karnego. (...) Prezydent wzywał pana Adama Bodnara do szybszego przesłania akt. Wcześniej były ekspertowe działa w sprawi Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, a teraz nie można przesłać opinii, w aż dwanaście dni? To wygląda na złośliwe i sadystyczne działanie, czy pan Bodnar jeszcze pamięta, że był Rzecznikiem Praw Obywatelskich? - pytał surowo Mastalerek. I dodał: - Niewinni ludzie, którzy walczyli z korupcją siedzą w więzieniu, bo Adam Bondar nie przesyła dokumentów.

Mastalerek wspomniał też o tym, jak aktualnie wygląd sytuacja Mariusza Kamińskiego, który jak wiemy, w poniedziałek (22 stycznia) wieczorem został przewieziony do cywilnego szpitala, tam trafił na SOR i przeszedł badania. - Stan Marusza Kamińskiego zagraża jego życiu i zdrowiu, wczoraj trafił do szpitala. Dwa tygodnie minęło od tego czasu, apelujemy do Adama Bondnara, niech się nie znęca - podkreślał szef gabinetu prezydenta Dudy.

W rozmowie padło też pytanie o to, czy możliwe jest, że po skończonej drugiej kadencji Andrzej Duda zacznie działać w polityce, jako następca Jarosława Kaczyńskiego. Czy tak się może zdarzyć? Mastalerek szybko uciął te dywagacje i porównał sprawę do grania w gry komputerowe, w których przechodząc przez jeden etap, przechodzi się do następnego. - Ma się cofać i zaczynać grę od początku? Absolutnie! - stwierdził stanowczo. Jednocześnie podkreślił, że prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu życzy wszystkiego najlepszego, sił i jak najdłuższej aktywności w polityce.

