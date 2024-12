„Masło po 5 zł za Trzaskowskiego?” Anna-Maria Żukowska ostro o obietnicach KO

Szłapka obiecuje tanie masło – reakcja była natychmiastowa

W programie „Gość Radia ZET” prowadzący Bogdan Rymanowski zadał przewodniczącemu Nowoczesnej pytanie o ewentualne skutki zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. „Jak wygra Trzaskowski, to masło będzie po 5 złotych?” – zapytał dziennikarz. Adam Szłapka odpowiedział bez wahania: „Myślę, że tak”.

Deklaracja ta szybko wywołała reakcje zarówno wśród polityków, jak i w mediach społecznościowych. W koalicji rządzącej, do której należy Koalicja Obywatelska, nie wszyscy przyjęli te słowa z entuzjazmem.

Żukowska: „Nie róbcie tego sobie oraz nam”

Anna-Maria Żukowska, posłanka Lewicy, skomentowała wypowiedź Szłapki na platformie X (dawniej Twitter). Napisała:

„Nie róbcie tego sobie oraz nam, reszcie koalicji rządzącej, Drogie KO! 😭 Już paliwo miało być po 5 zł, jak wygra Tusk 🙄. Naprawdę trzeba brać minimum odpowiedzialności za to, co się mówi.”Jej słowa jasno wskazują, że ma dość populistycznych obietnic i nierealnych zapowiedzi, które mogą podkopywać wiarygodność całej koalicji rządzącej. Odniesienie do obietnicy taniego paliwa po zwycięstwie Donalda Tuska to przypomnienie o wcześniejszych deklaracjach, które nie doczekały się realizacji.

Napięcia w koalicji rządzącej?

Komentarz Żukowskiej pokazuje rosnące napięcia wśród ugrupowań tworzących obecną większość parlamentarną. Lewica, która często stara się zachować bardziej pragmatyczne podejście do polityki gospodarczej, nie chce, aby nieodpowiedzialne obietnice KO osłabiały zaufanie do całej koalicji.

Widać, że różnice w stylu komunikacji i strategii politycznej mogą być wyzwaniem dla jedności rządzącego obozu. Podczas gdy część polityków stawia na chwytliwe hasła, inni domagają się większej rozwagi i realizmu.

Polityczne obietnice a rzeczywistość

To nie pierwszy raz, gdy obietnice związane z cenami podstawowych produktów wywołują kontrowersje. W kampaniach wyborczych temat inflacji i kosztów życia często jest wykorzystywany do mobilizowania wyborców. Jednak po wyborach rzeczywistość gospodarcza bywa brutalna, a deklaracje sprzed urny nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Czy takie wypowiedzi zaszkodzą Koalicji Obywatelskiej? A może Lewica chce wyznaczyć nowe standardy odpowiedzialności za słowa?

