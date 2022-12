Marynarka Wojenna rośnie w siłę. Dwa nowe okręty rozpoznania radioelektronicznego DELFIN. Kwota kontraktu robi wrażenie

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Według oficjalnych informacji kontrakt ma wartość 620 mln euro, okręty mają zostać dostarczone w roku 2027. To kolejne wzmocnienie polskich sił morskich. W rozmowie z "SE" płk. Płatek z Agencji Uzbrojenia zdradza nieco więcej odnośnie kontraktu dla Marynarki Wojennej.

- Marynarka Wojenna RP w najbliższych latach wejdzie w etap wzrostu zdolności poprzez konsekwentne pozyskiwanie sprzętu wojskowego, co obejmuje zarówno fregaty wielozadaniowe, niszczyciele min, jak i okręty rozpoznawcze. Pozyskiwany sprzęt stanowi odpowiedź nie tylko na obecne, ale również przyszłe wyzwania, z jakimi może mierzyć się Marynarka Wojenna, zarówno w układzie narodowym, jak i sojuszniczym. W odniesieniu do zakontraktowanych w listopadzie tego roku 2 okrętów rozpoznania radioelektronicznego DELFIN informuję, że w sposób znaczący zwiększą one możliwości nie tylko Marynarki Wojennej, ale również całych Sił Zbrojnych RP w zakresie zdolności rozpoznawczych. Okręty będą posiadały specjalistyczne wyposażenie zapewniające im zdolności w zakresie całego spektrum morskiego rozpoznania radioelektronicznego. Agencja Uzbrojenia przy podpisywaniu umowy kierowała się przede wszystkim aspektem istotnego udziału polskich podmiotów, a w szczególności sprawdzonej stoczni Remontowa Shipbuilding - mówi „SE” płk. Płatek z Agencji Uzbrojenia.