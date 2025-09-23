Marta Nawrocka zrobiła furorę na Greenpoincie. Padły ważne słowa

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2025-09-23 13:16

Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka towarzyszy polskiemu prezydentowi podczas wizyty w Nowym Jorku, ale nie ogranicza się do roli towarzyszki. Gdy Karol Nawrocki odbywał ważne spotkania w siedzibie ONZ na Manhattanie, jego małżonka zawitała na Greenpoint. Spotkała się tam z wyjątkowymi Polkami.

  • Marta Nawrocka, Pierwsza Dama RP, odwiedziła Greenpoint podczas wizyty prezydenta w Nowym Jorku.
  • Spotkała się z Polkami z klubu PAWC BEYOND, promującego polską kulturę i wzmacniającego pozycję kobiet.
  • Pierwsza Dama podkreśliła odwagę i determinację Polek w USA, nazywając je ambasadorkami Polski.
  • Odkryj, jakie ważne słowa padły podczas tego wyjątkowego spotkania na Greenpoincie.

Po pełnej wzruszeń niedzielnej (21 września) wizycie prezydenckiej pary w Amerykańskiej Częstochowie, poniedziałkowe popołudnie w Nowym Jorku upłynęło żonie polskiego prezydenta Marcie Nawrockiej na rozmowach z niezwykłymi kobietami. W restauracji Pierożek na Greenponcie spotkała się z paniami z Polish American Women’s Club BEYOND. Zrzeszone w działającym od 2024 r. w Nowym Jorku projekcie PAWC BEYOND liderki mają na celu dotarcie do kobiet polskiego pochodzenia zamieszkałych w USA. Prężnie działający Klub promuje polską kulturę, język, polskie wartości oraz jednocześnie umacnia pozycję kobiet w środowisku polonijnym i nie tylko. Wśród uczestniczek spotkania z Martą Nawrocką znalazły się dziennikarki, pedagożki, kobiety biznesu, przedstawicielki kultury i sztuki - aktywne w polonijnych kręgach i nierzadko odnoszące znaczne sukcesy w sferze zawodowej.

Zobacz też: Polskie serca zabiły mocno w Ameryce. Karol Nawrocki powitany owacjami w Doylestown

Pierwsza dama na spotkanie z rodaczkami przybyła odrobinę spóźniona, ale w znanym z korków w godzinach szczytu Nowym Jorku, nikogo to nie dziwi. Przed restauracją Pierożek czekał na Martę Nawrocką komitet powitalny złożony z liderek polonijnego klubu. Chwilę potem została owacyjnie przyjęta przez uczestniczki spotkania w restauracyjnym ogródku, gdzie przedstawiła ją zebranym współzałożycielka i redaktor naczelna działającego na Greenpoincie od 2012 roku Radio RAMPA Monika Adamski.

- Jesteśmy zaszczycone pani obecnością. Dziękujemy za tę możliwość. BEYOND Polish American Women’s Club to projekt, który powstał żeby łączyć kobiety w metropolii nowojorskiej, kobiety polskiego pochodzenia, które pochodzą z różnych branż - powiedziała Monika Adamski, po czym wymieniła środowiska zawodowe, z których wywodzą się uczestniczki spotkania. - Są tutaj mamy, są żony i są, przede wszystkim, Polki – powiedziała i podkreśliła, że mimo wszelkich różnic, w tym poglądowych, łączy je jedno. - Są polsko-amerykańskimi patriotkami i każda z nich wykonując swój zawód, robi to z myślą jak najlepszego reprezentowania Polski, kraju ich pochodzenia – podkreśliła.

Zobacz GALERIĘ: Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama w Amerykańskiej Częstochowie

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama w Amerykańskiej Częstochowie
10 zdjęć

Marta Nawrocka przyznała, że jest dla niej ważnym i miłym doświadczeniem odwiedzić Greenpoint, „miejsce szczególne dla wielu Polaków”.

Jesteście panie bardzo odważne, że rozwijacie swoje pasje, swoje biznesy, właśnie tu, za Wielką Wodą, daleko od Polski

– skomplementowała uczestniczki spotkania pierwsza dama. Następnie nawiązała do więzi, jakie zebrane tworzą - polska kobieta i polska siła, co jej zdaniem owocuje sukcesami. – Pokazujecie, jakie Polki są: odważne, zdeterminowane, nowoczesne, łącząc swoje pasje i biznesy z rodzinnymi obowiązkami. Jesteście ambasadorkami Polski, tu właśnie, w Ameryce. Dziękuję bardzo – dodała.

Słowa żony polskiego prezydenta zostały nagrodzone rzęsistymi brawami i następnie prowadząca spotkanie zaproponowała, by jego uczestniczki przedstawiły się pierwszej damie. W kawiarnianym ogródku rozpoczęły się już serdeczne indywidualne rozmowy, a dziennikarze zostali poproszeni o opuszczenie lokalu, by panie mogły spędzić czas w swobodniejszej atmosferze, choć i przed ich wyjściem śmiechu nie brakowało.

Przeczytaj także:
Tak biega Pierwsza Dama. Do sieci trafiło nagranie z Nowego Jorku
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOWY JORK
USA
GREENPOINT
MARTA NAWROCKA
POLONIA