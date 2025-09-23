Marta Nawrocka zrobiła furorę na Greenpoincie. Padły ważne słowa

Marta Nawrocka, Pierwsza Dama RP, odwiedziła Greenpoint podczas wizyty prezydenta w Nowym Jorku.

Spotkała się z Polkami z klubu PAWC BEYOND, promującego polską kulturę i wzmacniającego pozycję kobiet.

Pierwsza Dama podkreśliła odwagę i determinację Polek w USA, nazywając je ambasadorkami Polski.

Odkryj, jakie ważne słowa padły podczas tego wyjątkowego spotkania na Greenpoincie.

Po pełnej wzruszeń niedzielnej (21 września) wizycie prezydenckiej pary w Amerykańskiej Częstochowie, poniedziałkowe popołudnie w Nowym Jorku upłynęło żonie polskiego prezydenta Marcie Nawrockiej na rozmowach z niezwykłymi kobietami. W restauracji Pierożek na Greenponcie spotkała się z paniami z Polish American Women’s Club BEYOND. Zrzeszone w działającym od 2024 r. w Nowym Jorku projekcie PAWC BEYOND liderki mają na celu dotarcie do kobiet polskiego pochodzenia zamieszkałych w USA. Prężnie działający Klub promuje polską kulturę, język, polskie wartości oraz jednocześnie umacnia pozycję kobiet w środowisku polonijnym i nie tylko. Wśród uczestniczek spotkania z Martą Nawrocką znalazły się dziennikarki, pedagożki, kobiety biznesu, przedstawicielki kultury i sztuki - aktywne w polonijnych kręgach i nierzadko odnoszące znaczne sukcesy w sferze zawodowej.

Zobacz też: Polskie serca zabiły mocno w Ameryce. Karol Nawrocki powitany owacjami w Doylestown

Pierwsza dama na spotkanie z rodaczkami przybyła odrobinę spóźniona, ale w znanym z korków w godzinach szczytu Nowym Jorku, nikogo to nie dziwi. Przed restauracją Pierożek czekał na Martę Nawrocką komitet powitalny złożony z liderek polonijnego klubu. Chwilę potem została owacyjnie przyjęta przez uczestniczki spotkania w restauracyjnym ogródku, gdzie przedstawiła ją zebranym współzałożycielka i redaktor naczelna działającego na Greenpoincie od 2012 roku Radio RAMPA Monika Adamski.

- Jesteśmy zaszczycone pani obecnością. Dziękujemy za tę możliwość. BEYOND Polish American Women’s Club to projekt, który powstał żeby łączyć kobiety w metropolii nowojorskiej, kobiety polskiego pochodzenia, które pochodzą z różnych branż - powiedziała Monika Adamski, po czym wymieniła środowiska zawodowe, z których wywodzą się uczestniczki spotkania. - Są tutaj mamy, są żony i są, przede wszystkim, Polki – powiedziała i podkreśliła, że mimo wszelkich różnic, w tym poglądowych, łączy je jedno. - Są polsko-amerykańskimi patriotkami i każda z nich wykonując swój zawód, robi to z myślą jak najlepszego reprezentowania Polski, kraju ich pochodzenia – podkreśliła.

Zobacz GALERIĘ: Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama w Amerykańskiej Częstochowie

Marta Nawrocka przyznała, że jest dla niej ważnym i miłym doświadczeniem odwiedzić Greenpoint, „miejsce szczególne dla wielu Polaków”.

Jesteście panie bardzo odważne, że rozwijacie swoje pasje, swoje biznesy, właśnie tu, za Wielką Wodą, daleko od Polski

– skomplementowała uczestniczki spotkania pierwsza dama. Następnie nawiązała do więzi, jakie zebrane tworzą - polska kobieta i polska siła, co jej zdaniem owocuje sukcesami. – Pokazujecie, jakie Polki są: odważne, zdeterminowane, nowoczesne, łącząc swoje pasje i biznesy z rodzinnymi obowiązkami. Jesteście ambasadorkami Polski, tu właśnie, w Ameryce. Dziękuję bardzo – dodała.

Słowa żony polskiego prezydenta zostały nagrodzone rzęsistymi brawami i następnie prowadząca spotkanie zaproponowała, by jego uczestniczki przedstawiły się pierwszej damie. W kawiarnianym ogródku rozpoczęły się już serdeczne indywidualne rozmowy, a dziennikarze zostali poproszeni o opuszczenie lokalu, by panie mogły spędzić czas w swobodniejszej atmosferze, choć i przed ich wyjściem śmiechu nie brakowało.