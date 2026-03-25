Marta Nawrocka zabrała głos w USA. Oto, co przekazała

Celem szczytu jest, aby członkowie koalicji aktywnie promowali innowacyjne programy nauczania, wspierali legislację ułatwiającą edukację z wykorzystaniem technologii oraz budowali partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym. Michael Kratsios, doradca naukowy prezydenta, zaznaczył kluczowe znaczenie edukacji w zakresie AI. Podkreślił, że w niedalekiej przyszłości "każda ścieżka kariery będzie w jakiś sposób wykorzystywać AI", co czyni przygotowanie społeczeństwa na te zmiany priorytetem.

Uczestnictwo Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, była jedną z 45 zaproszonych na szczyt małżonków przywódców. We wtorek swoje wystąpienia miały między innymi Ołena Zełenska z Ukrainy oraz Sara Netanjahu, żona premiera Izraela.

Marta Nawrocka ma zaplanowane wystąpienie w środę, drugiego dnia szczytu, podczas dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu. Będzie jej towarzyszyć między innymi Brigitte Macron, pierwsza dama Francji. W wydarzeniu biorą udział również przedstawiciele wiodących koncernów technologicznych, takich jak Meta, Microsoft, OpenAI, xAI i Palantir, co podkreśla interdyscyplinarny charakter inicjatywy.

- Żyjemy w rzeczywistości, w której technologia stała się naturalną częścią dzieciństwa. Dla młodego pokolenia świat cyfrowy nie jest dodatkiem, jest codziennością. To ogromna szansa rozwojowa, ale także zobowiązanie dla nas wszystkich. Jako matka szczególnie mocno dostrzegam, jak ważne jest, aby dzieci czuły się w tym świecie bezpiecznie i miały w nim mądre wsparcie dorosłych. Chciałabym dziś szczególnie podkreślić dwa wymiary tej odpowiedzialności: bezpieczeństwo dzieci w środowisku online oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych - mówiła pierwsza dama RP.

Mata Nawrocka zwróciła uwagę na liczne niebezpieczeństwa, które czyhają na młodszych użytkowników sieci.

- Po pierwsze: bezpieczeństwo. Dzieci i młodzież spędzają w internecie coraz więcej czasu. Często nie mają jeszcze narzędzi, aby właściwie rozpoznawać zagrożenia. Mówimy o cyberprzemocy, uzależnieniach, niebezpiecznych kontaktach, ale również o manipulacji informacją czy utracie poczucia prywatności. To są realne doświadczenia młodych ludzi, często niewidoczne dla dorosłych, dla rodziców i nauczycieli. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie pozostawiali samych dzieci w świecie cyfrowym - powiedziała i podkreśliła, że często dzieci korzystają z internetu, zanim dorośli są w stanie im pomóc.

W dalszej części swojego wystąpienia pierwsza dama skupiła się na pozytywnych aspektach dostępu dzieci do internetu.

- Technologia daje nam narzędzia, które jeszcze nie dawno były nieosiągalne. Może otwierać dostęp do edukacji niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej czy zaplecza rodzinnego. Może wspomagać indywidualne tempo nauki i odkrywać talenty. Dziecko z małej miejscowości powinno mieć równe szanse z dziećmi z dużego miasta i dziś, dzięki technologii, jest to możliwe - kontynuowała.

