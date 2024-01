Marta Lempart uderza w Szymona Hołownię! „Nadużywa władzy za ciężkie pieniądze”

Marta Lempart jest znana przede wszystkim ze swojego zaangażowania w działania Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i kwestię prawa do aborcji. Pilnuje także tego, jak wyglądają te kwestie w Sejmie. Jak się okazało, ustawy dekryminalizującą i legalizującą aborcję czekają, aż marszałek Sejmu się nimi zajmie od 13 listopada 2023 roku. Według działaczki, nie mają nawet przypisanych numerów.

- Demokrata taki. Reprezentant najbardziej ze wszystkich ponad podziałami, co to wyrzucił „zamrażarkę” i już jej nie ma. Ale jak idzie o to, że kobiety są ludźmi, to pan Hołownia zapomina w demokrację i nadużywa władzy, kitrając u siebie w szufladzie papiery, których nie lubi. Kogo wam to przypomina? - napisała na Facebooku.

Nie podoba jej się także pomysł, by osoba, która w taki sposób reaguje na słowo „aborcja”, została w przyszłości prezydentem Polski. Nie gryzła się w język podczas krytyki Szymona Hołowni!

- Ktoś, kto w sposób najzupełniej podły nadużywa władzy i stanowiska, za które bierze, do tego, ciężkie pieniądze? Bo ja wolałabym nie – stwierdziła Marta Lempart.

Liderka Strajku Kobiet zwróciła się do wszystkich z prośbą o apel do Szymona Hołowni o pochylenie się nad tymi sprawami. - Może przekonacie go, żeby przestał kompromitować i siebie, i ten nasz nieszczęsny Sejm – skwitowała.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Sonda Jak oceniasz marszałka Sejmu, Szymona Hołownię? Jest świetny To po prostu dobry marszałek Nie różni się od poprzedników Marszałek nie powinien się tak zachowywać To najgorszy marszałek Sejmu w historii