Marta Kaczyńska w towarzystwie męża, dwójki dzieci i prezydenta na Wawelu. Oddali cześć Marii i Lechowi Kaczyńskim

Zapraszamy do lektury

Co w planach?

Szok, co tuż po katastrofie smoleńskiej Putin napisał do Polaków

To już 14 lat

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej na Wawelu. Przed grobem Lecha i Marii Kaczyńskich złożył kwiaty i odmówił modlitwę za ich dusze. Prezydent w wypowiedzi dla mediów podziękował tym, którzy pamiętają o tragedii sprzed 14 lat i jej ofiarach: - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj pamiętają, przychodzą na cmentarze, przed pomniki, by wspomnieć, pomodlić się, a przede wszystkim, by oddać szacunek tym, którzy 14 lat temu zginęli pielgrzymując na groby polskich oficerów w Katyniu. Polska delegacja na czele z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką Marią, politykami, niestety zginała w całości. Wszyscy zginęli na lotnisku w Smoleńsku. Dziś modlimy się za ich dusze, wspominamy ich. To jeden z najtragiczniejszych momentów w naszych dziejach – powiedział Andrzej Duda.

Prezydentowi towarzyszyli na Wawelu zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik i Sekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski. W uroczystości wzięła udział także Marta Kaczyńska z rodziną: mężem Piotrem, córką Martyną i synem Stanisławem Lechem. Zabrakło drugiej córki Kaczyńskiej, starszej z dziewczyn, czyli Ewy. Jakiś czas temu donoszono, że dziewczyna studiuje poza Polską.

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ Z WAWELU: