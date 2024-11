Marta Kaczyńska przyłapana na balkonie. Co za wtopa!

Maria Kaczyńska zawsze była u boku Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza dama pozostawała niemal zawsze w cieniu, co nie oznacza jednak, że nie miała własnego zdania. Małżonka prezydenta dosyć często udzielała wywiadów, czy to w prasie, czy to w telewizji i lubiła zdradzać sekrety z życia rodzinnego. Tak też było podczas rozmowy dla "Twojego Stylu", kiedy w pewnym momencie temat dotyczył córki pary prezydenckiej, Marty. Małżonka prezydenta przyznała, że będąc w szkole podstawowej, jedynaczka zaskoczyła ją swoją postawą. - Jak Marta była w siódmej klasie, sąsiadka zobaczyła ją na balkonie z papierosem. „Niemożliwe", mówię, a okazało się, że możliwe. Przyznała się, potem napisała mi wielki list wyjaśniający. Mężowi nie powiedziałam. Ale późniejsze powroty z imprez Marta targowała u ojca. My zawsze upieraliśmy się przy 22, potem ona dzwoniła i Leszek przedłużał jej o godzinę, a potem już on dręczył ją telefonami. Wstydziła się tego, ale musiała odbierać, bo a nuż się zjawi! Nigdy nie położył się spać, dopóki nie wróciła - zdradziła w szczerym wywiadzie Maria Kaczyńska.

ZOBACZ TEŻ: Tak żona Komorowskiego oceniła Marię Kaczyńską. Padły zaskakujące słowa

Rezydencje prezydenckie: Belweder Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.