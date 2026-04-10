Marta Kaczyńska i prezydent Nawrocki w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Łzy same cisnęły się do oczu

Weronika Fakhriddinova
2026-04-10 19:49

W ciszy i skupieniu, dokładnie o godzinie 19:00, rozpoczęła się msza w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Wśród uczestników znaleźli się Marta Kaczyńska oraz prezydent Karol Nawrocki. Ich obecność nadała uroczystości szczególny, symboliczny wymiar w 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Ten wspólny moment poruszył wielu.

Msza za ofiary Smoleńska w Archikatedrze. Obecni Nawrocki i Kaczyńska
  • Marta Kaczyńska i prezydent Karol Nawrocki razem w Archikatedrze na mszy w 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej.
  • Ich wspólna obecność nadała uroczystości szczególny, symboliczny wymiar, łącząc pamięć osobistą z państwową.
  • Jakie emocje towarzyszyły im w tym dniu i co oznacza ich wspólny udział dla obchodów rocznicy?

Niespodziewane spotkanie w Archikatedrze

Wieczorna msza na warszawskiej Starówce była jednym z najważniejszych punktów obchodów rocznicy tragedii z 2010 roku. W świątyni panowała cisza, przerywana jedynie modlitwą i liturgią. Wśród zgromadzonych szczególną uwagę przyciągała obecność Marty Kaczyńskiej, córki tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej oraz urzędującego prezydenta Karola Nawrockiego. Ich wspólny udział w nabożeństwie był jednym z najbardziej symbolicznych obrazów tego dnia.

Osobisty wymiar wspomnień

Dla Marty Kaczyńskiej rocznica katastrofy to nie tylko wydarzenie państwowe, ale przede wszystkim głęboko osobista pamięć o rodzicach, którzy zginęli w tragedii. Obecność w Archikatedrze, wśród rodzin ofiar i przedstawicieli władz, co roku staje się jednym z najbardziej poruszających momentów obchodów. To właśnie w takich chwilach emocje schodzą na pierwszy plan, a oficjalny charakter uroczystości ustępuje miejsca intymnej refleksji i wspomnieniom.

Nie tylko Marta Kaczyńska i prezydent Nawrocki

Wieczorna liturgia w Archikatedrze zgromadziła nie tylko Martę Kaczyńską i prezydenta Karola Nawrockiego. Mszy świętej, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, towarzyszyła także obecność prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wśród uczestników znaleźli się między innymi prezes Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak oraz Piotr Gliński. Ich obecność dodatkowo podkreśliła rangę i państwowy wymiar uroczystości.

Prezydent Nawrocki w centrum wydarzeń

Prezydent Karol Nawrocki brał udział w całodniowych obchodach, od porannych uroczystości po wieczorną mszę. Jego obecność w Archikatedrze była naturalnym zwieńczeniem dnia upamiętnienia ofiar. Wspólne uczestnictwo głowy państwa i córki pary prezydenckiej w nabożeństwie tworzyło obraz ciągłości pamięci i państwowego charakteru rocznicy, podkreślając wagę wydarzeń sprzed 16 lat.

16 lat, które zmieniły Polskę

Katastrofa smoleńska wciąż pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz przedstawiciele elit państwowych. Co roku rocznica gromadzi zarówno polityków, jak i rodziny ofiar oraz osoby, dla których pamięć o tamtych wydarzeniach pozostaje niezwykle ważna i żywa.

Wieczór ciszy, który poruszył

Msza w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela to moment wyciszenia po całym dniu oficjalnych uroczystości. To właśnie tutaj, z dala od politycznych sporów, dominują refleksja i pamięć. Obraz Marty Kaczyńskiej i prezydenta Nawrockiego w jednej ławie, w skupieniu i modlitwie, dla wielu uczestników stał się najbardziej zapamiętanym i symbolicznym momentem tegorocznych obchodów, wzbudzając wiele emocji.

