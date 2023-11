Marlena Maląg nowym ministrem rozwoju i technologii

Nowa minister klimatu i środowiska to Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Kim jest? Co o niej wiemy?

Marlena Maląg ministrem rozwoju i technologii

Marlena Maląg - absolwentka pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzania na Politechnice Poznańskiej, a także zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Jak czytamy na stronie resortu rodziny, Marlena Maląg przez wiele lat była związana z oświatą, jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1999 –2011 pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie od 2011 do 2012 roku była naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, a od 2012 do 2014 roku zastępcą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W latach 2002 – 2006 pełniła funkcję radnej rady miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, od 2006 do 2016 roku sprawowała mandat radnej rady Powiatu Ostrowskiego, w tym również będąc zastępcą przewodniczącego rady, a także wicestarostą Powiatu Ostrowskiego. W I 2016 Premier RP pani Beata Szydło powierzyła Marlenie Maląg funkcję wicewojewody Wielkopolski, którą sprawowała do XII 2018 roku. Maląg to także radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okresie od X 2018 do X 2019 roku. W XII 2018 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wyborach do Sejmu RP w październiku 2019 roku wybrana na Posłankę IX kadencji. W życiu osobistym i zawodowym kieruje się tradycyjnym systemem wartości. Życiowym mottem są słowa Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

