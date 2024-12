Mark Brzeziński żegna Polskę: „Ten kraj zawsze będzie w moim sercu”

Polska – kraj, który inspiruje

Ambasador Brzeziński w rozmowie z RMF FM wyraził głęboką wdzięczność Polakom za ich serdeczność i zaangażowanie. – Pełnienie funkcji ambasadora w Polsce było jednym z największych zaszczytów mojego życia. Polska zajmuje szczególne miejsce w moim sercu, a najbardziej zapamiętam ludzi – pełnych pasji, oddanych wolności i demokracji. To tu nauczyłem się, co znaczy solidarność w praktyce – mówił z wyraźnym wzruszeniem.

Brzeziński podkreślił, że relacje między Polską a USA nigdy nie były tak bliskie jak dziś. – To był wyjątkowy rok dla naszych krajów. Wspólnie wspieraliśmy Ukrainę, a Polska stała się prawdziwym liderem w regionie, pokazując światu, czym jest pomoc i solidarność. Wasza hojność wobec uchodźców z Ukrainy była bezprecedensowa – zaznaczył.

Silne partnerstwo na wielu płaszczyznach

Mark Brzeziński nie szczędził słów uznania dla polsko-amerykańskiej współpracy w kluczowych obszarach, takich jak obronność, gospodarka i energetyka. – Obecność tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce to dowód naszego niezachwianego partnerstwa. Wspólne ćwiczenia i wymiana technologii to tylko część działań, które umacniają nasze bezpieczeństwo – podkreślił.

Ambasador wspomniał także o transformacji energetycznej, w której USA wspierają Polskę. – Jesteśmy dumni, że możemy pomagać w budowie bezpiecznej, czystej i przystępnej cenowo energetyki jądrowej. To inwestycja w przyszłość Polski i całego regionu – zaznaczył.

Nie zabrakło również odniesienia do dynamicznie rozwijających się relacji gospodarczych. – Polska to dziś dom dla ponad 1,6 tys. amerykańskich firm, które wnoszą nie tylko kapitał, ale też innowacje i globalne wartości. To dowód na to, jak głęboka jest nasza współpraca – dodał.

Trump „przyjacielem Polski”

W rozmowie z RMF FM Brzeziński odniósł się również do prezydenta elekta Donalda Trumpa, który zostanie zaprzysiężony 20 stycznia. – Trump to prawdziwy przyjaciel Polski. Podczas swojej prezydentury odwiedził Warszawę, wygłosił historyczne przemówienie przy pomniku Powstania Warszawskiego i wielokrotnie podkreślał znaczenie Polski jako kluczowego partnera dla Stanów Zjednoczonych – powiedział ambasador.

Co przyniesie przyszłość?

Rok 2025 zapowiada się jako czas wielkich wyzwań, ale i szans dla Polski. Kraj obejmie prezydencję w Unii Europejskiej, co – zdaniem Brzezińskiego – może przynieść jeszcze bliższe relacje z USA. – Polska będzie odgrywać kluczową rolę w Unii, umacniając więzi transatlantyckie i promując wartości demokratyczne. Wasza energia i zaangażowanie sprawiają, że jestem spokojny o przyszłość naszych relacji – podkreślił.

„Dziękuję za wszystko”

Na zakończenie swojej misji ambasador Mark Brzeziński podziękował Polakom za gościnność i ciepło, które od nich otrzymał. – Polska to mój drugi dom. Jestem wdzięczny za to, co wspólnie osiągnęliśmy, i wiem, że nasze partnerstwo przetrwa próbę czasu – zapewnił.

Jego miejsce w ambasadzie USA zajmie doświadczony dyplomata Daniel Lawton, który ma kontynuować prace nad dalszym wzmacnianiem polsko-amerykańskich relacji. Jak zapowiada Brzeziński, proces przejściowy przebiegnie sprawnie, a misja USA w Polsce pozostanie niezachwiana.

Polska żegna ambasadora, który zyskał serca wielu. Czy nowy rozdział w relacjach z USA okaże się równie owocny? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – Mark Brzeziński na zawsze pozostanie ambasadorem przyjaźni między naszymi narodami.

