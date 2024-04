Mariusz Kamiński stanie przed komisją śledczą. Konkretna data

co powiedział premier?

Mariusz Kamiński był w centrum uwagi Zjednoczonej Prawicy, gdy 9 stycznia 2024 roku został aresztowany w związku z aferą gruntową. Zgodnie z wyrokiem sądu z 20 grudnia 2023 roku wraz z Maciejem Wąsikiem został prawomocnie skazany na dwa lata więzienia. DO zakładu karnego trafił prosto z Pałacu Prezydenckiego, gdzie wówczas przebywał.

Sprawa mocno podzieliła nie tylko polityków, ale także opinię publiczną. Problematyczne okazało się ułaskawienie polityków przez Andrzeja Duda, które miało miejsce jeszcze przed ogłoszeniem prawomocnego wyroku. Według części komentatorów głowa państwa za bardzo się pośpieszyła, w związku z czym ułaskawienie nie miało mocy prawnej, inni uważali, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Ostatecznie Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po raz drugi i obaj wyszli na wolność. Po nieudanej próbie wejścia polityków do Sejmu, słuch o nich zaginął. Jak się jednak okazuje, Mariusz Kamiński znów pojawi się w przestrzeni publicznej.

Wszystko za sprawą sejmowej komisji do spraw wyborów kopertowych, która powołała byłego szefa MSWiA jako świadka. Przesłuchanie ma się odbyć 23 kwietnia. Potwierdził to przewodniczący komisji Dariusz Joński z KO w rozmowie z PAP. Z pewnością zeznania Mariusza Kamińskiego będą dla nich niezwykle ciekawe i można spodziewać się gradu pytań do byłego szefa CBA.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądało wyjście Mariusza Kamińskiego z więzienia:

Sonda Czy komisja ds. wyborów kopertowych pozwoli na rozliczenie sprawy? Tak, po to przecież jest Nie, to się nie uda