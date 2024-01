Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ułaskawieni przez Andrzeja Dudę!

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał we wtorek do prezydenta akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do akt załączony został wniosek wraz i opinia Prokuratora Generalnego z prośbą o nieskorzystanie z prawa łaski, co nie jest jednak wiążące dla głowy państwa.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda w ekskluzywnym wywiadzie dla„Super Expressu” zapowiadał, że zamierza podjąć się ułaskawiania osadzonych w więzieniu byłych szefów CBA Wąsika i Kamińskiego. – Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane – mówił nam prezydent Duda.

– Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię. Zrobię to, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością – podkreślał Andrzej Duda w rozmowie z „SE”.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, prezydent Andrzej Duda na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że zdecydował się ułaskawić skazanych byłych posłów PiS. – Cały czas stoję na stanowisku, że panowie są ułaskawieni. I że ułaskawienie z 2015r. było ułaskawieniem skutecznym, zgodnym z Konstytucją, co potwierdził kilkukrotnie Trybunał Konstytucyjny. Niemniej biorąc pod uwagę niepokoje społeczne, które się pojawiły z związku z zamknięciem panów ministrów do więzienia, z tym w jaki sposób zostali potraktowani przez polskie państwo i przez obecne polskie władze, zdecydowałem się na wniosek małżonek ministrów wszcząć postępowanie ułaskawieniowe – poinformował prezydent Duda. – Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą! – oświadczył.

– Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta w trybie natychmiastowym. Apeluję o to ze względów humanitarnych i ludzkich – podkreślił prezydent. I dodał, że wnosi o natychmiastowe zwolnienie skazanych z zakładu karnego.

