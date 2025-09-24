Mariusz Haładyj nowym szefem NIK. Złożył przysięgę przed Sejmem

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2025-09-24 12:05

W środę 24 września 2025 roku Mariusz Haładyj, dotychczasowy szef Prokuratorii Generalnej, został oficjalnie zaprzysiężony na stanowisko przewodniczącego Najwyższej Izby Kontroli. Ceremonia odbyła się przed Sejmem, formalnie rozpoczynając jego kadencję na czele tej ważnej instytucji. Co wiemy o następcy Mariana Banasia?

Mariusz Haładyj

i

Autor: Piotr Grzybowski / Super Express

Kandydatura Mariusza Haładyja została zgłoszona przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię jako "wspólna koalicyjna kandydatura" po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami rządu. Pierwotnie jego kontrkandydatem był Tomasz Dziuba, były wiceprezes NIK, zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jednakże, w trakcie głosowań, prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o wycofaniu kandydatury Dziuby, co było wynikiem porozumienia z samym zainteresowanym.

W wyniku tych działań, Mariusz Haładyj uzyskał znaczące poparcie w Sejmie – za jego kandydaturą opowiedziało się 421 posłów, 4 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Tym samym Haładyj zastąpił Mariusza Banasia, którego sześcioletnia kadencja na stanowisku szefa NIK zakończyła się 30 sierpnia.

Doświadczenie Mariusza Haładyja

Mariusz Haładyj, urodzony w 1978 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim, co świadczy o jego szerokiej wiedzy prawniczej. Kariera zawodowa Mariusza Haładyja jest bogata i różnorodna, obejmująca zarówno sektor publiczny, jak i doświadczenie w kontroli:

Prokuratoria Generalna: Od 2019 roku pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej, instytucji odpowiedzialnej za reprezentowanie Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w najbardziej złożonych procesach sądowych i negocjacjach. Jego obowiązki obejmowały m.in. zastępstwo procesowe przed sądami krajowymi i międzynarodowymi arbitrażami, wydawanie opinii prawnych dotyczących umów, rozwiązywania sporów, oceny ryzyka procesowego oraz wykładni przepisów prawa. Odpowiadał również za wydawanie zgód dla państwowych osób prawnych na rozporządzanie majątkiem o dużej wartości.

Wiceminister w trzech resortach: W latach 2012–2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Następnie, w latach 2015–2018, pełnił tę samą funkcję w Ministerstwie Rozwoju, a w latach 2018–2019 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W tych dwóch pierwszych resortach pełnił wcześniej funkcję naczelnika wydziału. Pracując w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, był odpowiedzialny za opracowanie tzw. konstytucji biznesu – pakietu ustaw mających na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie domniemania uczciwości i przyjaznej interpretacji przepisów.

Jacek Sasin uderza w NIK i Mariana Banasia! Nie miał hamulców

Inne funkcje: Haładyj jest członkiem Rady Zamówień Publicznych, organu opiniodawczo-doradczego przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 2018-2019 był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2003-2006 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, a w 2006 roku odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Komentarze i oceny

Nominacja Mariusza Haładyja spotkała się z pozytywnymi komentarzami ze strony premiera Donalda Tuska, który podkreślił jego niezależność i zaangażowanie w sprawy publiczne. Tusk wskazał, że dzięki Haładyjowi możliwe było m.in. postawienie zarzutów w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Premier podkreślił również jego obywatelską postawę w kontekście prób wprowadzenia tzw. lex TVN, gdzie uwagi przygotowane przez Prokuratorię Generalną miały kluczowe znaczenie dla ochrony niezależnych mediów. Wspomniał także o jego roli w próbach zapobieżenia niekorzystnym zapisom w umowie dotyczącej budowy elektrowni jądrowej.

Wizja NIK

Podczas przesłuchania przed sejmową komisją Mariusz Haładyj zapewnił, że jego dotychczasowa kariera zawodowa wyposażyła go w praktyczny warsztat kontrolerski. W kontekście kierowania NIK, Haładyj wskazał, że Izba powinna skupić się nie tylko na formalnej legalności działań kontrolowanych instytucji, ale przede wszystkim na ich efektywności i racjonalności. Przekonywał również, że sprawne instytucje opierają się na urzędnikach, którzy nie boją się podejmować odważnych decyzji, o ile działają w granicach prawa i uzasadnionego ryzyka.

W naszej galerii zobaczysz Mariusza Haładyja, nowego prezesa NIK:

Mariusz Haładyj nowy prezes NIK
21 zdjęć
Sonda
Czy wybranie Mariusza Haładyja na nowego prezesa NIK to dobra decyzja?
exb wstep 24.09.2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEJM
NIK