Mariusz Haładyj nowym szefem NIK. Złożył przysięgę przed Sejmem

Kandydatura Mariusza Haładyja została zgłoszona przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię jako "wspólna koalicyjna kandydatura" po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami rządu. Pierwotnie jego kontrkandydatem był Tomasz Dziuba, były wiceprezes NIK, zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jednakże, w trakcie głosowań, prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o wycofaniu kandydatury Dziuby, co było wynikiem porozumienia z samym zainteresowanym.

W wyniku tych działań, Mariusz Haładyj uzyskał znaczące poparcie w Sejmie – za jego kandydaturą opowiedziało się 421 posłów, 4 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Tym samym Haładyj zastąpił Mariusza Banasia, którego sześcioletnia kadencja na stanowisku szefa NIK zakończyła się 30 sierpnia.

Doświadczenie Mariusza Haładyja

Mariusz Haładyj, urodzony w 1978 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim, co świadczy o jego szerokiej wiedzy prawniczej. Kariera zawodowa Mariusza Haładyja jest bogata i różnorodna, obejmująca zarówno sektor publiczny, jak i doświadczenie w kontroli:

Prokuratoria Generalna: Od 2019 roku pełnił funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej, instytucji odpowiedzialnej za reprezentowanie Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w najbardziej złożonych procesach sądowych i negocjacjach. Jego obowiązki obejmowały m.in. zastępstwo procesowe przed sądami krajowymi i międzynarodowymi arbitrażami, wydawanie opinii prawnych dotyczących umów, rozwiązywania sporów, oceny ryzyka procesowego oraz wykładni przepisów prawa. Odpowiadał również za wydawanie zgód dla państwowych osób prawnych na rozporządzanie majątkiem o dużej wartości.

Wiceminister w trzech resortach: W latach 2012–2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Następnie, w latach 2015–2018, pełnił tę samą funkcję w Ministerstwie Rozwoju, a w latach 2018–2019 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W tych dwóch pierwszych resortach pełnił wcześniej funkcję naczelnika wydziału. Pracując w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, był odpowiedzialny za opracowanie tzw. konstytucji biznesu – pakietu ustaw mających na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie domniemania uczciwości i przyjaznej interpretacji przepisów.

Inne funkcje: Haładyj jest członkiem Rady Zamówień Publicznych, organu opiniodawczo-doradczego przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 2018-2019 był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2003-2006 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, a w 2006 roku odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Komentarze i oceny

Nominacja Mariusza Haładyja spotkała się z pozytywnymi komentarzami ze strony premiera Donalda Tuska, który podkreślił jego niezależność i zaangażowanie w sprawy publiczne. Tusk wskazał, że dzięki Haładyjowi możliwe było m.in. postawienie zarzutów w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Premier podkreślił również jego obywatelską postawę w kontekście prób wprowadzenia tzw. lex TVN, gdzie uwagi przygotowane przez Prokuratorię Generalną miały kluczowe znaczenie dla ochrony niezależnych mediów. Wspomniał także o jego roli w próbach zapobieżenia niekorzystnym zapisom w umowie dotyczącej budowy elektrowni jądrowej.

Wizja NIK

Podczas przesłuchania przed sejmową komisją Mariusz Haładyj zapewnił, że jego dotychczasowa kariera zawodowa wyposażyła go w praktyczny warsztat kontrolerski. W kontekście kierowania NIK, Haładyj wskazał, że Izba powinna skupić się nie tylko na formalnej legalności działań kontrolowanych instytucji, ale przede wszystkim na ich efektywności i racjonalności. Przekonywał również, że sprawne instytucje opierają się na urzędnikach, którzy nie boją się podejmować odważnych decyzji, o ile działają w granicach prawa i uzasadnionego ryzyka.

