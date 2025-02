Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 17.02.2025

Mariusz Błaszczak rozumie postawę Donalda Trumpa i mówi wprost: "Trzeba stanąć po stronie USA"

Były minister obrony, a dzisiaj szef klubu PiS spokojnie patrzy na działania amerykańskiego prezydenta. Jego zdaniem to relacje transatlantyckie ciągle są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. - Żeby imperium Putina nie zaatakowało Polski musimy odstraszyć agresora. Musimy mieć silne polskie wojsko. Nie osiągniemy tego we współpracy z Niemcami, czy z Francją, a osiągniemy to we współpracy z USA - mówi gość "Sedna Sprawy"