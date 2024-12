Mariusz Błaszczak podsumował Karola Nawrockiego. Jasna opinia

Konferencję związaną z kwestiami bezpieczeństwa zorganizowali w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) politycy Prawa i Sprawiedliwość. Poseł Parlamentu Europejskiego Joachim Brudziński, rozpoczynając spotkanie, odczytał list od prezesa Prawa i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego.

Lider ugrupowania przekazał w nim, że zorganizowana dyskusja odbywa się "w nowej perspektywie politycznej", którą wyznacza wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. "Wiążemy z tym faktem określone nadzieje, bo widzimy w tym zwycięstwo zdrowego rozsądku nad ideologicznym zaślepieniem i zacietrzewieniem" - przekazał w liście do zgromadzonych prezes Prawa i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński. Nawiązał też do nowego składu Komisji Europejskiej, która jego zdaniem, jako całość, jest "zorientowana na szkodliwą dla Polski i Europy kontynuację dotychczasowych działań, a zwłaszcza prowadzącej do katastrofy polityki klimatycznej".

Mariusz Błaszczak odniósł się do kwestii militarnego bezpieczeństwa Polski. Przekazał, że w czasach rządów PiS, wróciła "szansa na rozwój", a dzisiaj możemy usłyszeć, że wojsko polskie jest trzecią co do wielkości armią Sojuszu Północnoatlantyckiego. - My te mechanizmy stworzyliśmy (...) Jest potencjał w naszym państwie do tego, żeby stworzyć jeszcze liczniejsze polskie wojsko - podkreślił.

Powiedział, że wówczas, gdy był ministrem obrony narodowej, krytykowano go za organizację pikników wojskowych. A one - wyjaśnił - były organizowane po to, by dotrzeć do środowisk lokalnych.

- Żeby pokazać, że budujemy jednostki wojskowe, które dadzą zatrudnienie, ale które będą ważne z punktu widzenia obronności naszego raju, odstraszania przeciwnika – powiedział Błaszczak.

Przekazał też, że Polski trzeba „cały czas pilnować” i zaapelował o aktywność w kampanii prezydenckiej.

- Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, obywatelski kandydat, dr Karol Nawrocki ma szanse na zwycięstwo w tych wyborach. Dla Polski byłoby dobrze, gdyby wygrał – ocenił. - Ten człowiek jest świadomy wyzwań jakie stoją przed Polską. Będzie naszą ojczyznę godnie reprezentował na arenie międzynarodowej. Jest przygotowany do tego, żeby pełnić rolę zwierzchnika sił zbrojnych. Nie pozwoli na kolejną likwidację jednostek wojskowych – podkreślił.

Mariusz Błaszczak o nowym przedmiocie szkolnym

Pytany przez dziennikarzy o obecność Nawrockiego na proteście przeciwko edukacji zdrowotnej powiedział, że "był tam jako ojciec trójki dzieci i przeciwstawia się demoralizacji poprzez wprowadzenie do szkół przedmiotu, który demoralizuje polskie dzieci. Temu przeciwstawiają się też setki tysięcy rodziców".

W niedzielę w Warszawie odbył się protest przeciwko obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach zorganizowany przez Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Tego samego dnia PAP otrzymała list otwarty w obronie nowego przedmiotu; jego sygnatariusze zaznaczyli, że właściwa edukacja chroni dzieci przed krzywdzeniem.

Obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna w szkołach ma zastąpić przedmiot wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Z projektu MEN wynika, że edukacja zdrowotna będzie dostosowana do wieku uczniów. Uczniowie mieliby dowiedzieć się na nowym przedmiocie m.in. tego, czym są ruchy antyszczepionkowe, jakie są metody antykoncepcji, czym różni się naprotechnologia od in vitro a także omawiać zagrożenia związane z różnymi aspektami seksualności oraz sposoby reagowania w sytuacji doświadczenia przemocy seksualnej lub gdy ktoś mówi o takim doświadczeniu.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, który wprowadza edukację zdrowotną, trafił w połowie listopada do konsultacji. Zakłada, że przedmiot zostanie wprowadzony do szkół od roku szkolnego 2025/2026.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

QUIZ. Karol Nawrocki zostanie prezydentem Polski? Co wiesz o tym kandydacie? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie