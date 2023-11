Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SEDNO SPRAWY

Marek Sawicki rozgryzł prezydenta Dudę?! Mówi, czego nie było widać!

jot | JP 11:01

Marek Sawicki w "Sednie Sprawy" został zapytany o to, jak podoba się mu skład nowego rządu Morawieckiego. - To jest nowy rząd nie Mateusza Morawieckiego tylko Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński przyznał się do tego więc Morawiecki jest tylko wykonawcą woli. Natomiast najciekawszy moment przy tym zaprzysiężeniu to było wystąpienie pana prezydenta, który z radością witał ekspercki rząd Mateusza Morawieckiego, tylko problem polegał na tym, że tej radości kompletnie nie było widać na twarzy.