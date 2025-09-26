Marek Sawicki o prezydencie: "Chce wyrąbać sobie ścieżki przejęcia władzy"

Marek Sawicki wprost mówi, że w polityce ważne są nie tylko formalne uprawnienia zapisane w ustawach, ale też umiejętność "rozpychania się łokciami". Zdaniem doświadczonego ludowca, wie o tym Karol Nawrocki i stosuje już w pierwszych tygodniach pełnienia urzędu. - Chce wyrąbać sobie ścieżki przejęcia władzy - mówił gość programu "Sedno Sprawy".