Marek Jakubiak wystartuje w wyborach prezydenckich 2025. "Dziś potrzebny jest twardy prezydent"

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r. W poniedziałek 28 października start w wyborach ogłosił Marek Jakubiak.

- "Walczymy o Polskę i walczymy o Prezydenta RP, ojca narodu. Pragnę oświadczyć, że będę startował na Prezydenta RP" - ogłosił Jakubiak w Telewizji Republika.

"Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski i dla co niektórych, to nie będą łatwe losy, natomiast z całą pewnością miejsce Polaków jest w Polsce, a Polski miejsce jest w Europie" - dodał polityk.

Jakubiak przyznał jednocześnie, że zdaje sobie sprawę z tego, że czeka go niełatwe zadanie i będzie kosztowało go dużo pracy. "Ale nie po to jestem politykiem, aby zastanawiać się czy jestem ładny, brzydki, czy młody, czy znam kilka języków, tylko ja idę po to, żeby Polska była bezpieczna" - podkreślił.

"Idę po to, żeby pozbyć się całego bagażu wrogów tego narodu i wrogów naszej ojczyzny. Polska, która do niedawna biła rekordy we wszystkich sondażach, dzisiaj podupada i dziś potrzebny jest twardy prezydent i takim będę" - oświadczył Jakubiak.

Jakubiak próbował swoich sił już podczas poprzednich wyborów prezydenckich w 2020 r.; uzyskał wówczas 0,17 proc. głosów. W ostatnich wyborach parlamentarnych, w 2023 r. startował z list Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując mandat poselski. To jego druga kadencja w parlamencie - w 2015 r. startował z list Kukiz'15. W 2018 r. był kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy.

