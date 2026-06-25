Marek Jakubiak nie ma złudzeń! "Zełenski lekceważy Polskę”

Zdaniem Marka Jakubiaka, postawa władz w Kijowie wobec UPA i historycznych sporów może mieć dla Ukrainy poważne konsekwencje wizerunkowe. Jakubiak uważa, że Ukraińcy w tej chwili badają, jak świat na nazywanie wojska od nazwy bandyckiej UPA zareaguje. - Świat, dzięki tej awanturniczej postawie Zełenskiego, zaczyna się orientować, co to jest Ukraina w ogóle - twierdził. Poseł przekonywał również, że kwestia zbrodni wołyńskiej wciąż pozostaje nierozliczona, a Polska nie zna pełnej skali tragedii. Nie wiemy ilu Polaków zamordowano i w jaki sposób mordowano.

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Jakubiak zwrócił uwagę na problem ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej i fakt braku zgody ze strony ukraińskiej na dokonanie ekshumacji. Według polityka, właśnie nierozwiązane kwestie historyczne mogą coraz bardziej obciążać relacje polsko-ukraińskie. W rozmowie pojawił się także temat wsparcia Polski dla Ukrainy i przyznania prezydentowi Zełenskiemu najwyższych polskich odznaczeń. Jakubiak podkreślał, że pomoc dla walczącego sąsiada nie może oznaczać rezygnacji z polskiej pamięci historycznej.

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