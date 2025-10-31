Marek Jakubiak mocno o Waldemarze Żurku: "Nie wiem czy to jeszcze odwaga, czy już desperacja. Łamie prawo"

Poseł koła Wolni Republikanie ostro recenzuje prace ministra sprawiedliwości. - Ja myślę, że on po prostu nie robi dobrze dla Polski, ale też dla siebie jeżeli nie widzi przyszłych skutków swoich działań. I nie chodzi mi tylko o możliwe karne konsekwencje dla Waldemara Żurka, ale o to, że Polska traci na zmianach. Skasowano właśnie wyrok dla mordercy to przecież dom wariatów - mówi Marek Jakubiak w "Sednie Sprawy"